Dazi, Giansanti (Confagricoltura): "Al 10% non sopportabili per agricoltura"

“Ricordo a tutti che i dazi già ci sono nel commercio Europa-Stati Uniti, un’ulteriore aggiunta del 10% per alcuni settori dell’economia agricola non sarebbero assolutamente sopportabili, tanto più che il governo americano ad alcuni applicherà dazio 0. Pensiamo ad alcuni comparti del vino nazionale, ne va anche della capacità competitiva”. Lo ha detto – a margine dell’evento ’Coltiviamo l’agricoltura di domani’ a Milano – il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. “Gli Stati Uniti sono per noi un mercato irrinunciabile, ci lavoriamo da tanti anni, abbiamo speso tante risorse temporali ed economiche per rafforzare un mercato che oggi è, dopo la Germania, il secondo in termini di export, il primo al di fuori dell’Europa, e siamo la prima potenza economica che esporta come Europa negli Stati Uniti. Quindi quel primato lo vogliamo mantenere, credo che sia necessario che l’Europa unita, quindi una forte Europa politica, possa negoziare con il Presidente Trump un qualcosa di serio, perché poi c’è anche il tema della svalutazione del dollaro che ovviamente ancor di più rende la cosa difficile”, ha aggiunto.