Il lavoro per un futuro più pulito per la nautica da diporto

Alla Monaco Energy Boat Challenge, organizzata dallo Yacht Club de Monaco (1-5 luglio), le nuove tecnologie per raggiungere la sostenibilità nel settore del trasporto marittimo sono al centro dell’attenzione con la SeaLab Class e la OpenSea Class. Durante la settimana della Challenge, Monaco si candida ancora una volta a diventare un banco di prova per l’innovazione marittima, un’opportunità unica per vedere in azione l’emergere di soluzioni concrete e comprovate per un futuro più pulito per la nautica da diporto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata