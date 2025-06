Volano invece le quotazioni di Kering, il big del lusso: in serata l'ufficialità della nomina dell'italiano come nuovo ad del gruppo

Il titolo Kering alla Borsa di Parigi vola a +12,93%, mentre il titolo Renault cala pesantemente (-7,86%). È l’effetto cambio ai vertici: le quotazioni della società automobilistica crollano infatti all’indomani della notizia delle dimissioni di Luca De Meo dalla carica di Ceo. Parallelamente, i titoli della società del lusso sono aumentate di prezzo in seguito alle indiscrezioni di stampa secondo cui il top manager italiano sarebbe andato a timonare proprio Kering, che controlla brand come Gucci. Indiscrezioni poi confermate in serata con l’ufficialità di Luca De Meo come nuovo ad di Kering.

Cda di Kering nomina De Meo nuovo amministratore delegato

Il Consiglio di amministrazione di Kering, riunitosi sotto la presidenza di François-Henri Pinault, ha approvato, su proposta del Comitato per le nomine, la nomina di Luca de Meo alla carica di amministratore delegato del gruppo, ha reso noto il gruppo in una nota, sottolineando come la decisione, voluta da François-Henri Pinault, segni “una tappa importante nell’evoluzione della governance di Kering e rafforza la guida del Gruppo in questa nuova fase del suo sviluppo”. Nell’ambito di una governance rinnovata, prosegue la nota, la presidenza del Consiglio di amministrazione, esercitata da François-Henri Pinault, sarà separata dalla funzione di amministratore delegato. Questa organizzazione della governance è in linea con le migliori pratiche in vigore nelle grandi società quotate, specifica Kering, aggiungendo che tali cambiamenti entreranno in vigore con delibera del Consiglio di amministrazione che si terrà al termine dell’assemblea generale convocata per il 9 settembre 2025, che sarà chiamata in particolare a nominare Luca de Meo in qualità di amministratore e ad approvare la politica di remunerazione corrispondente a questa nuova organizzazione. Previa approvazione, Luca de Meo entrerà in carica il 15 settembre 2025.

Il presidente di Kering, François-Henri Pinault, ha dichiarato che “dopo vent’anni di trasformazione di Kering in uno dei principali attori del lusso mondiale, il gruppo è pronto per una nuova fase del suo sviluppo. Già nel 2023 ho avviato una riflessione sull’evoluzione della governance del Gruppo. È in questo contesto che ho incontrato Luca de Meo. La sua esperienza alla guida di un gruppo internazionale quotato in borsa, la sua profonda comprensione dei marchi e il suo senso di una cultura aziendale forte e rispettosa mi hanno convinto che fosse il leader che cercavo per infondere una nuova visione e guidare questo capitolo della storia del nostro gruppo”. E ha aggiunto: “È con piena fiducia che gli affido la guida di Kering e dei nostri team. Naturalmente sarò al suo fianco per accompagnarlo in questa nuova fase, in qualità di Presidente del Consiglio di Kering”.

Le dimissioni di Luca De Meo

Le dimissioni di Luca De Meo dalla carica di amministratore delegato di Renault erano state anticipate ieri sera, domenica, dal quotidiano francese Le Figaro. Successivamente, in un comunicato, la casa automobilistica ha confermato la partenza del Ceo, specificando che le sue dimissioni saranno effettive dal 15 luglio. “Dopo 5 anni alla guida del Gruppo Renault, Luca de Meo ha annunciato la sua decisione di lasciare l’incarico per perseguire nuove sfide al di fuori del settore automobilistico. Il Consiglio di Amministrazione, riunito dal Presidente Jean-Dominique Senard, ha espresso la propria gratitudine a Luca de Meo per la svolta e la trasformazione del Gruppo Renault e ha accettato che la sua partenza sia effettiva dal 15 luglio 2025. Luca de Meo continuerà a svolgere le sue funzioni fino a quella data”, si legge in una nota del gruppo Renault, che precisa come il cda ha avviato il processo di nomina di un nuovo Amministratore delegato sulla base del piano di successione già definito. Il Cda, si legge ancora, “ha espresso la propria fiducia nella qualità e nell’esperienza del team di gestione per proseguire e accelerare la strategia di trasformazione del Gruppo Renault in questa nuova fase”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata