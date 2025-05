Imprenditori e imprenditrici che si sono distinti e distinte nei settori agricoltura, industria, commercio, artigianato e attività creditizia e assicurativa

Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha conferito le onorificenze ai Cavalieri del Lavoro 2025. Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.

La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro riunisce tutti i Cavalieri del Lavoro, concorre con i suoi Gruppi Regionali alla segnalazione di candidature per il conferimento dell’Onorificenza dell’Ordine al “Merito del Lavoro”, ha il compito di illustrare le iniziative dei Cavalieri del Lavoro e di tenere alto il prestigio dell’Ordine.

Roberto ANGELINI ROSSI – 1948 – Estero (Cile) – Terziario, Chimica

È presidente del Gruppo Angelini, fondato dallo zio, tra i principali gruppi industriali in Sud America attivo nei settori petrolifero, produzione di cellulosa, lavorazione del legno e ittico. Nato in Italia, negli anni ’50 emigra in Cile. La sua attività lavorativa inizia come ingegnere in uno stabilimento ittico nel nord del Cile. Alla scomparsa dello zio, assume le redini del Gruppo. Nel settore petrolifero opera con 150 aziende presenti in oltre 80 paesi. Nel settore del legno, attraverso la società Arauco, è tra i maggiori produttori di pannelli di legno a livello globale. Occupa nel complesso 100.000 addetti.

Rinaldo BALLERIO – 1963 – Varese – Terziario, Servizi informatici

È fondatore, presidente e amministratore di Elmec Informatica, provider di servizi e soluzioni IT per imprese. L’azienda, nata negli anni ’80 per la commercializzazione di personal computer, è oggi articolata in quattro divisioni: informatica, sicurezza digitale, energia solare e stampa 3D. Dispone di un data center innovativo con 364 server fisici, 2,4 megawatt di potenza e un indice di efficienza energetica dell’1,15%, rispetto alla media globale dell’1,8%. Nell’ultimo triennio ha realizzato investimenti per 64 milioni di euro e erogato oltre 27.000 ore di formazione. Dieci le sedi in Italia e una in Svizzera. Occupa 640 dipendenti, di cui il 73% rappresentato da tecnici specializzati.

Giuseppe BASILE – 1968 – Catania – Industria siderurgica

È amministratore unico di Basicem, azienda fondata dal padre negli anni ’50 per la produzione di prefabbricati in cemento e oggi specializzata nella lavorazione dell’acciaio per costruzioni civili e grandi opere pubbliche. Negli anni ’80 entra nell’impresa di famiglia e ne guida la crescita attraverso la costituzione nel 2001 di Adicem, attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti edili e termoidraulici, e nel 2016 con l’acquisizione di Messider, azienda catanese distributrice di prodotti siderurgici. Oggi il Gruppo è fornitore di materiali da costruzione per opere sia in ambito pubblico che privato, tra cui il porto, la metropolitana e l’interporto di Catania, l’autostrada Olbia-Sassari e i nuovi uffici della ex Ilva di Taranto. Occupa circa 85 dipendenti.

Cesare BENEDETTI – 1938 – Vicenza – Industria farmaceutica

È dal 1983 presidente di Zeta Farmaceutici, azienda fondata dal padre nel 1947 come laboratorio farmaceutico e oggi specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di cosmetici, integratori, farmaci e dispositivi medici. Nel 1988 lancia Euphidra, marchio di cosmetici e prodotti per la cura della pelle, a cui seguono Prolife, brand di probiotici e Amido Mio, marchio per l’igiene della pelle. Nel 2001 acquisisce l’azienda Marco Viti Farmaceutici. Oggi Zeta Farmaceutici è un Gruppo e opera sia come partner industriale di gruppi internazionali, sia come produttore e distributore di prodotti a marchio proprio. Negli stabilimenti di Sandrigo e Mozzate realizza oltre 50 milioni di pezzi l’anno, distribuiti in più di 10 paesi nel mondo. Occupa 300 dipendenti.

Patrizio BERTELLI – 1946 – Arezzo – Industria moda e abbigliamento

È presidente e amministratore esecutivo del Gruppo Prada, nato alla fine degli anni ‘70 dalla collaborazione con la moglie Miuccia Prada. Fin dai primi anni introduce un modello di business centrato sul controllo diretto di tutta la filiera e sull’attenzione alla qualità, in ogni fase della produzione. Negli anni perfeziona le acquisizioni di Church’s e Car Shoe e lancia le collezioni Eyewear Prada e Miu Miu, a cui seguono le linee di profumi per entrambi i marchi. Oggi il Gruppo è leader nel settore del lusso con il disegno e la produzione di abbigliamento, pelletteria, calzature e gioielleria. Opera con 26 stabilimenti, di cui 23 in Italia. È presente in oltre 70 paesi con 630 negozi a gestione diretta. Occupa più di 15.000 dipendenti. Foto Piero Cruciatti / LaPresse 18-10-2016 In the photo: Patrizio Bertelli

Ezio BRACCO – 1947 – Savona – Industria, impiantistica energia

È fondatore e presidente di Expertise, società di ingegneria specializzata nel settore dell’impiantistica chimica, petrolchimica e energetica. Nel 1998 fonda in Kazakhstan KIOS LLP, attiva nella manutenzione di impianti di estrazione di combustibili fossili, a cui affianca nel tempo altre società operative per la produzione di valvole industriali e per la fornitura di servizi di assistenza tecnica a cantieri di estrazione. Oggi il Gruppo opera in sette paesi, con oltre 1.800 dipendenti. In Italia conta sei unità tra Vado Ligure, Peschiera Borromeo, Ravenna, Tramutola, Taranto e Gela. È fornitore di alcuni tra i principali gruppi del settore oli&gas.

Francesco CALTAGIRONE – 1968 – Roma – Industria cementiera

È dal 1996 alla guida di Cementir, azienda fondata nel 1947 dall’IRI e acquisita nel 1992 dal Gruppo di famiglia Caltagirone. Ne ha guidato la crescita attraverso acquisizioni di società internazionali, quali le turche Cimentas e Cimbeton, i gruppi danesi Portland e Unicon, la belga Compagnie des Cimentes Belges e l’americana Lehigh White Cement. Oggi Cementir è una multinazionale leader nel settore del cemento bianco, del calcestruzzo e dei relativi manufatti con attività in 18 Paesi. Attraverso 11 cementifici ha una capacità produttiva di oltre 13 milioni di tonnellate. Esporta in più di 70 paesi e occupa 3.000 dipendenti.

Valentino CAMPAGNOLO – 1949 – Vicenza – Industria componentistica

È presidente e amministratore delegato di Campagnolo, azienda di famiglia attiva dal 1933 nella progettazione e produzione di ruote e gruppi di alta gamma per biciclette da corsa e altre discipline ciclistiche. Nel 1983, alla scomparsa del padre, assume le redini dell’azienda e introduce una nuova generazione di gruppi di trasmissione per biciclette, tra cui il C-Record, caratterizzato da un design innovativo e un’attenzione all’aerodinamica. Fin dagli anni ’90 investe l’8% del fatturato in ricerca e sviluppo, arrivando a detenere circa 2 mila brevetti internazionali, di cui 100 depositati negli ultimi cinque anni. Opera con uno stabilimento a Vicenza e due siti produttivi in Romania. È presente all’estero con sei filiali commerciali e un export dell’80%. Occupa 1.120 dipendenti.

Claudio DESCALZI – 1955 – Roma – Industria energia

È dal 2014 amministratore delegato di Eni, gruppo energetico presente in 64 paesi con oltre 32 mila dipendenti, di cui 11 mila nelle sedi italiane. Nel 1981 entra in Eni come ingegnere di giacimento, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Ha realizzato investimenti in nuove tecnologie, come l’idrogeno verde e la cattura e l’immagazzinamento di CO2, contribuendo alla diffusione di soluzioni innovative per la transizione energetica. Sul mercato interno ha riconvertito le raffinerie esistenti in bioraffinerie, rendendo possibile in Italia la produzione di biocarburanti derivanti da materie prime di scarto. Sotto la sua guida la produzione è aumentata dell’8% e la capacità di bioraffinazione è passata da 0,40 a 1,65 milioni di tonnellate l’anno.

Alfonso DOLCE – 1965 – Milano – Industria moda e abbigliamento

È presidente del Gruppo Dolce&Gabbana, fondato insieme al fratello Domenico e a Stefano Gabbana e oggi tra i leader mondiali nella creazione, produzione e vendita di capi di abbigliamento, pelletteria e profumi di alta gamma. Ne ha guidato la crescita attraverso l’ingresso in settori merceologici diversi dall’abbigliamento e avviando collaborazioni con aziende italiane d’eccellenza. Nel 2022 ha costituito Dolce&Gabbana Beauty per il controllo diretto della produzione e commercializzazione di fragranze e cosmetici. Il Gruppo opera con quattro stabilimenti produttivi in Italia e conta una rete di oltre 340 negozi monomarca nel mondo. Occupa 2.750 dipendenti.



Alberto DOSSI – 1952 – Monza – Industria chimica

È presidente del Gruppo Sapio, azienda di famiglia attiva sul mercato italiano ed europeo nello sviluppo, produzione e commercializzazione di gas tecnici e medicinali per il settore industriale e sanitario. Nel 1981 entra in Sapio ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Negli ultimi anni ne ha consolidato la presenza nel settore sanitario con le acquisizioni dell’italiana Medica Group, della tedesca GTI Medicare, della spagnola Contse e della francese Homeperf. Opera con 17 stabilimenti tra Italia, Francia, Germania, Turchia e Slovenia. Occupa circa 2.400 dipendenti.

Leonardo FERRAGAMO – 1953 – Firenze – Terziario, settore alberghiero

È presidente di Lungarno Alberghi, Gruppo della famiglia Ferragamo nato nel 1995 con l’acquisizione di tre hotel a Firenze e oggi attivo nell’haute hôtellerie con sei alberghi, di cui quattro a Firenze, uno a Roma e uno a Milano. Alla guida dell’azienda fin dalla sua nascita, avvia la riqualificazione dell’offerta con progetti di ristrutturazione degli iniziali tre hotel fiorentini. Nei primi anni Duemila lancia Portrait , una collezione di boutique hotel che si integrano con la storia e il contesto locale a Roma, Firenze e Milano, quest’ultimo un cinque stelle lusso nato da un progetto di rinnovamento dell’antico Seminario Arcivescovile. Il Gruppo oggi conta oltre 300 camere e occupa più di 360 dipendenti. È inoltre presidente della casa di moda Salvatore Ferragamo.

Anna Beatrice FERRINO – 1962 – Torino – Industria settore tessile

È amministratore delegato di Ferrino, azienda di famiglia nata nel 1870 per l’impermeabilizzazione di tessuti e oggi attiva nella produzione di attrezzature per alpinismo, escursionismo e outdoor, di abbigliamento tecnico e di equipaggiamenti per la protezione civile e militare. Nel 2008 ha ampliato la produzione alle racchette da sci con l’acquisizione del marchio Baldas e nel 2013 ha lanciato RockSlave, una nuova linea di abbigliamento per l’arrampicata. La progettazione e la prototipia sono svolte internamente nella sede di San Mauro Torinese. È presente all’estero con un export del 36%. Occupa circa 60 dipendenti.

Piero MASTROBERARDINO – 1966 – Avellino – industria enologica

È presidente di Radici Mastroberardino, azienda di famiglia attiva dal 1700 nel settore vitivinicolo con tenute localizzate in Irpinia. Nel 1996 ne assume la guida e attraverso acquisizioni e investimenti in impianti produttivi sviluppa la superfice vitata fino agli attuali 260 ettari di proprietà. Nel 2024 ha perfezionato cinque nuove acquisizioni nelle zone DOCG tra Montemarano, Paternopoli, Castelfranci e Montefusco. Conta un laboratorio di ricerca interno e produce circa 2 milioni di bottiglie l’anno, commercializzate in 50 paesi. La cantina è nota per i suoi vini a base di uve Aglianico prodotti con la denominazione Taurasi DOCG. Occupa oltre 100 dipendenti.

Francesco MILLERI – 1959 – Milano – Industria ottica

È presidente e amministratore delegato di Luxottica Group, azienda italiana fondata da Leonardo Del Vecchio attiva a livello internazionale nella produzione di occhiali, e presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica Group, leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali e tecnologie medicali. Nel 2018, insieme a Del Vecchio, mette a punto la fusione tra Luxottica e la francese Essilor, produttrice di lenti oftalmiche e di apparecchiature ottiche, creando così EssilorLuxottica , un gruppo globale nel settore ottico con 150 marchi, 600 stabilimenti e 18.000 negozi. Realizza ogni anno 112 milioni di montature e 710 milioni di lenti. Oltre 200.000 i dipendenti.

Federica MINOZZI – 1974 – Reggio Emilia – Industria ceramica

È amministratore delegato di Iris Ceramica Group, azienda di famiglia attiva dal 1961 nel design e nella produzione di ceramiche di alta gamma per progetti residenziali, commerciali ed industriali. Alla fine degli anni ’90 entra in Iris Ceramica, dove ricopre ruoli di crescente responsabilità nelle società del Gruppo. Attraverso investimenti in innovazione di prodotto, promuove lo sviluppo di tecnologie e superfici innovative. Nel 2024 completa il nuovo stabilimento di Castellarano, il primo polo produttivo di ceramica alimentato con idrogeno verde autoprodotto. Il Gruppo opera con 8 stabilimenti, di cui sei tra Modena e Reggio Emilia e due tra Germania e Stati Uniti. È presente in oltre 100 paesi con 13 marchi, 50 collezioni e più di 2.500 articoli . Occupa 1.500 dipendenti.

Vittorio MORETTI – 1941 – Sassari – Agricoltura Viti-Vinicola

È fondatore e presidente di Holding Terra Moretti, gruppo attivo nel settore vitivinicolo con i marchi Bellavista, Contadi Castaldi, Petra, Badiola, Teruzzi e Sella & Mosca. A metà degli anni ’70 avvia l’attività con l’acquisto dei primi terreni in Franciacorta. Ne guida lo sviluppo ampliando la propria presenza in Toscana e rilevando le cantine Sella&Mosca in Sardegna. Oggi il Gruppo opera con oltre 1.000 ettari vitati, in proprietà e conduzione, di cui circa 600 in Sardegna. La produzione è di oltre 10 milioni di bottiglie l’anno tra chardonnay, pinot bianco e nero, franciacorta, prosecco, vermentino e cannonau. L’export è di circa il 18%. Occupa più di 450 dipendenti.

Marina NISSIM – 1954 – Milano – Commercio grande distribuzione

È presidente esecutivo di Bolton Group, azienda fondata dal padre nel 1949 attiva a livello mondiale nella produzione di beni di largo consumo con 60 marchi, tra cui Rio Mare, Simmenthal, Somatoline, Collistar, Bostik e UHU. Negli anni ’90 lascia la carriera scientifica di Research Associate in Italia e all’estero e entra nell’azienda di famiglia, dove ricopre incarichi di crescente responsabilità. Fin dai primi anni contribuisce alla crescita e all’internazionalizzazione del Gruppo con acquisizioni di marchi internazionali. Negli ultimi dieci anni ha aumentato i livelli occupazionali di Bolton da 3.000 a oltre 10.700 dipendenti. Opera con 17 siti produttivi, di cui cinque in Italia. L’export è pari al 68%.

Maria Giovanna PAONE – 1967 – Napoli – Industria Alta Sartoria

È presidente e amministratore delegato di Ciro Paone, azienda fondata dal padre nel 1968 attiva nella produzione e commercializzazione di capi di alta sartoria con i marchi Kiton , Kired e Sartorio Napoli . Alla fine degli anni ’80 entra nell’impresa di famiglia, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Negli anni ’90 dà impulso alla nascita della Linea Donna, diventandone inoltre direttore creativo. Oggi l’azienda opera attraverso cinque siti produttivi, 60 negozi monomarca nel mondo e due filiali distributive estere per servire i mercati nord americano e asiatico. Esporta circa l’85% del fatturato. Nel 2001 ha dato vita ad una scuola di alta sartoria per la formazione di giovani sarti. Occupa circa 400 dipendenti.

Massimo PAVIN – 1964 – Padova – Industria materiali plastici

È presidente di Sirmax, da lui acquisita nel 1999 e trasformata da azienda produttrice di resine termoplastiche in società specializzata nella produzione e distribuzione di compound di polipropilene e tecnopolimeri. Attraverso acquisizioni e investimenti in ricerca e progettazione guida Sirmax a diventare fornitore di marchi quali Whirlpool, Electrolux, Philips, Fca, Bmw e Technogym. Oggi l’azienda conta sei stabilimenti in Italia, due in Polonia, uno in Brasile, due negli Stati Uniti e due in India. Nel 2019, acquisisce Ser, specializzata nella rigenerazione delle materie plastiche post consumo, e il 70% di Microtec, entrando così nel settore dei biopolimeri. Produce oltre 350.000 tonnellate di materiale plastico l’anno. Occupa più di 600 dipendenti.

Luisa QUADALTI SENZANI – 1955 – Ravenna – Industria meccanica

È dal 2000 presidente di Senzani Brevetti, azienda fondata dal nonno nel 1953 attiva nella progettazione e produzione di macchinari automatici e tecnologie per l’imballaggio destinati a molteplici settori, tra cui l’ alimentare, il chimico e il tabacco. Ne ha guidato la crescita attraverso investimenti in ricerca e sviluppo, arrivando a detenere oltre 40 brevetti. L’azienda ha installato più di duemila soluzioni nel mondo per multinazionali quali Nestlè, Barilla, Procter & Gamble, Philip Morris e Unilever. La produzione è sviluppata interamente nello stabilimento di Faenza. L’export è pari al 90%. Occupa 100 dipendenti.

Giovanni RUBINI – 1957 – Pesaro e Urbino – Terziario, Ingegneristica costruzioni

È amministratore delegato di Renco, azienda fondata nel 1979 dalla famiglia Gasparini, attiva come general contractor nell’impiantistica industriale, con focus sui settori energetico e oil & gas. Nel 2004 entra nella società in qualità di direttore generale, per diventarne nel 2012 amministratore delegato. Sotto la sua guida Renco cresce fino ad operare in 50 paesi tra Europa, Africa, Asia e Medio Oriente con 70 società affiliate. Negli anni più recenti, dopo aver sviluppato l’attività all’estero, consolida la presenza di Renco in Italia con la realizzazione di progetti quali l’impianto per il trattamento dei fanghi per l’Autorità Portuale di Ravenna e la costruzione della nuova sede dell’Università Statale di Milano. In Italia opera con una sede a Pesaro. Ne ha incrementato i dipendenti dagli iniziali 1.700 agli attuali 3.000.

Laura RUGGIERO – 1956 – Bari – Industria metalmeccanica

È presidente di Faver, azienda di famiglia attiva nel settore delle costruzioni generali attraverso la realizzazione di opere idrauliche e marittime, opere meccaniche, elettriche ed energetiche in ambito nazionale. L’azienda annovera tra i propri clienti sia gli enti gestori di acquedotti e di impianti di depurazione, sia grandi gruppi industriali tra cui Enel, Ilva e Nuovo Pignone – GE Oil & Gas. Opera con una sede a Bari e uno stabilimento produttivo a Modugno, dove dispone di attrezzature e di manodopera specializzata per la realizzazione di carpenterie metalliche medio-pesanti, per l’esecuzione di lavorazioni meccaniche specialistiche e per la realizzazione di torri eoliche. Occupa 130 dipendenti.

Fulvio SCANNAPIECO – 1952 – Napoli – Industria logistica aerospazio

È fondatore e presidente di Ala – Advanced Logistic for Aerospace, azienda attiva a livello mondiale nella distribuzione di componentistica e nella logistica integrata per l’industria aeronautica e aerospaziale. Fin dai primi anni ne guida l’internazionalizzazione con una crescita per linee esterne e l’automazione dei servizi di supply chain . Oggi il Gruppo opera con una sede a Napoli e filiali commerciali e magazzini in Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Francia, Germania, Israele e Nord America. Fornisce circa 30.000 articoli a oltre 1.100 clienti in 40 paesi. Occupa 650 dipendenti.