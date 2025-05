Calano anche i futures di Wall Street. Piazza Affari vira in rosso

Borse europee al tappeto dopo le minacce del presidente Usa Donald Trump sull’imposizione di dazi al 50% verso l’Unione europea dal primo giugno. Il Cac 40 di Parigi cede il 2,67%, il Dax di Francoforte il 2,14% e l’Aex di Amsterdam l’1,81%. In deciso rosso anche l’Ibex 35 di Madrid che perde il 2,37%. Se la cava meglio il Ftse 100 di Londra, che cede l’1,11%.

In calo anche i futures di Wall Street

Virata in deciso calo per i futures di Wall Street dopo le minacce del presidente Usa Donald Trump sull’imposizione di dazi al 50% verso l’Unione europea dal primo giugno e su Apple se gli iPhone non saranno prodotti negli Stati Uniti. I futures sul Dow Jones cedono l’1,35%, quelli sull’S&P 500 l’1,45% e i futures sul Nasdaq l’1,69%.

Piazza Affari in rosso dopo le minacce dei dazi di Trump

Piazza Affari vira in rosso dopo le minacce di Trump sui dazi. Il Ftse Mib è in forte calo a -2,95%. Fra i titoli con maggiori perdite, c’è Stellantis (-5,12%).Male anche le banche. Pop Sondrio -5,06%. Mps -5,03%. Intesa Sanpaolo cede il 3,91%. Giù Unicredit: -4,91%. Mediobanca in ribasso del 2,73%. Bper cede il 4,83%. In terreno rosso anche il lusso. Cucinelli cede il 4,83%. In segno positivo Terna: +0,52%.

