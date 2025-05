La minaccia del presidente Usa all'Ue. Il tycoon anche contro Apple: "Dazi del 25% se iPhone non verrà costruito negli States"

I dazi Usa continuano a fare male. Arriva un nuovo affondo di Donald Trump: tariffe al 50% per l’Ue da giugno e subito le borse europee accusano il colpo.

Questa volta Trump se la prende anche con Apple. Il presidente americano minaccia infatti una tariffa del 25% verso la grande azienda di Cupertino se gli iPhone non saranno prodotti negli Stati Uniti.

Trump a Ue: “Le discussioni non stanno portando a nulla”

“L’Unione Europea, che è stata costituita con l’obiettivo primario di trarre vantaggio dagli Stati Uniti in materia di commercio, si è rivelata molto difficile da affrontare – afferma Trump su Truth – le loro potenti barriere commerciali, le imposte sull’Iva, le ridicole sanzioni alle imprese, le barriere commerciali non monetarie, le manipolazioni monetarie, le cause legali ingiuste e ingiustificate contro le aziende americane e altro ancora hanno portato a un deficit commerciale con gli Stati Uniti di oltre 250.000.000 di dollari all’anno, una cifra del tutto inaccettabile”.

“Le nostre discussioni con loro non stanno portando a nulla – continua il presidente Usa – pertanto, raccomando l’introduzione di un dazio del 50% sull’Unione Europea a partire dal 1 giugno 2025. Non è previsto alcun dazio se il prodotto è costruito o fabbricato negli Stati Uniti”.

Ma il presidente Usa si scaglia anche contro la Apple: “Ho informato tempo fa Tim Cook di Apple che mi aspetto che i loro iPhone venduti negli Stati Uniti d’America siano fabbricati e costruiti negli Stati Uniti, non in India o in qualsiasi altro luogo. In caso contrario, Apple dovrà pagare agli Stati Uniti una tariffa di almeno il 25%“.

Apple in risposta ai dazi imposti da Trump alla Cina stava cercando di spostare la produzione di iPhone in India, adeguando le catene di approvvigionamento. Un Piano, questo, che è diventato un nodo da sciogliere per il presidente degli Stati Uniti, che ha sollevato il tema anche la scorsa settimana durante il suo incontro in Medio Oriente.

