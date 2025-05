All'Olimpico lo show per la presentazione dell'auto del gruppo cinese

Per la prima volta nella Capitale uno spettacolo di droni luminosi nel cielo. A fare da sfondo è lo Stadio Olimpico di Roma e l’occasione è il lancio di Dolphin Surf, il nuovo modello di auto elettrica compatta e low cost del colosso cinese BYD. Il gruppo sceglie proprio il “drone show”, utilizzato da anni in Asia, per sbalordire gli ospiti della tribuna Monte Mario ma non solo. Uno spettacolo fatto di luci, musica e figure tridimensionali composte nel cielo notturno a centinaia di metri da terra. Una coreografia all’avanguardia e aperta a tutti i cittadini. La tecnologia usata è la UAV: il comando a distanza dei velivoli coordinato e da remoto. La versione futuristica dei fuochi d’artificio. Senza botti ma non per questo meno spettacolare. Protagonista dello show è la gigantesca sagoma di un’automobile che fluttua nella notte della Capitale e attraversa idealmente i simboli della Città eterna. Prima il Colosseo, poi la statua equestre di Marco Aurelio in Campidoglio e poi la Basilica di San Pietro. Poi la scritta “Join the green wave, BYD Dolphin Surf” a sottolineare l’obiettivo di sostenibilità dell’auto 100% elettrica. “Build your dreams” è la frase che chiude lo show ed è anche il motto dietro all’acronimo BYD. Alla serata dell’Olimpico tanti gli influencer, gli ospiti del mondo dello spettacolo, dell’informazione e del business. A fare gli onori di casa ci sono Stella Li, la vicepresidente del colosso asiatico e Alfredo Altavilla, lo Special advisor per il mercato europeo. La serata è la conclusione pirotecnica del Dynamic launch event, la giornata con cui BYD ha presentato a Roma il suo modello di auto elettrica con cui punta a sfidare il mercato europeo. L’azienda è presente in 29 paesi del mondo e punta a raggiungerne altri 12 quest’anno. Nei piani di BYD il modello Dolphin Surf punta a quella categoria di consumatori che solitamente non pensano di acquistare un’auto elettrica. Per questo il prezzo competitivo per una full electric, meno di 20mila euro. Le dimensioni compatte da città e la ricarica rapida fanno il resto. Una ricarica che passa dal 30% all’80% in 22 minuti in modalità fast charging. Un modello con cui BYD si pone l’obiettivo di sbaragliare i competitor europei e mondiali.

