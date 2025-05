Il ministro dei Trasporti: "Non condivido i contenuti"

“Io l’8 e il 9 giugno non andrò a votare, starò con i miei figli”. Così il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, risponde ai giornalisti che gli chiedono cosa farà in occasione delle votazioni referendarie. “I referendum sono un’arma politica, non condivido i contenuti di questi referendum, men che meno il regalo della cittadinanza anticipata”, ha dichiarato, ribadendo la sua contrarietà all’iniziativa. “Gli italiani sono maturi e decideranno loro cosa fare, ma io conto di avere del tempo da passare con la mia famiglia”, ha aggiunto. Le dichiarazioni sono state rilasciate a margine di un evento a Fiumicino.

