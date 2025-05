A Istanbul presentato l'aereo da addestramento di nuova generazione

Blackshape, parte della holding industriale italiana ad alta tecnologia Angel attiva nei settori ferroviario, aerospaziale e della meccatronica digitale, è tra i protagonisti dell’International Flight Training Exhibition (IFTE), in programma a Istanbul dal 9 all’11 maggio 2025. In occasione dell’appuntamento di riferimento per l’ecosistema globale dell’addestramento al volo, Blackshape presenterà il suo aereo da addestramento di nuova generazione, guardando con interesse a possibili aree di collaborazione con i principali attori del settore aerospaziale turco.

Nell’ambito della propria strategia di sviluppo internazionale, l’azienda si mostra aperta alla valutazione di collaborazioni che includano scambi tecnologici e produzioni su licenza, con l’obiettivo di promuovere sinergie industriali di lungo periodo. Durante l’evento sarà esposto e disponibile per voli dimostrativi il Blackshape Gabriél, la soluzione di punta dell’azienda per l’addestramento di base di piloti militari e civili. Certificato da EASA e FAA e disponibile con motorizzazioni Lycoming e Rotax, il Gabriél combina una struttura aerodinamica in composito di carbonio dal profilo slanciato, avionica di ultima generazione e configurazione in tandem, offrendo a formatori e piloti di domani una formazione sicura e all’avanguardia.

Il Gabriél è progettato per essere protagonista nella nuova generazione dell’addestramento al volo, combinando tecnologie all’avanguardia con prestazioni eccezionali. Il piano di sviluppo di Blackshape include varianti turboprop e ibrido-elettriche, sia in configurazione tandem che affiancata, a testimonianza della visione dell’azienda per un futuro dell’aviazione più sostenibile e adattabile alla missione.

“La partecipazione a IFTE 2025 rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare la nostra presenza internazionale e presentare il Gabriél come piattaforma di riferimento per l’addestramento al volo”, ha dichiarato Niccolò Chierroni, ceo di Blackshape. “Siamo entusiasti di esplorare nuove partnership con stakeholder turchi e internazionali, con l’obiettivo di costruire insieme un ecosistema globale più efficiente e innovativo“.

Blackshape sarà presente presso lo stand A21 + A22, per offrire un’esperienza diretta delle prestazioni, del design e dell’innovazione che contraddistinguono il velivolo Gabriél e per esplorare nuove frontiere di cooperazione nell’addestramento dei piloti di eccellenza.

