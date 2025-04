Il debutto alla fiera di Friedrichshafen in Germania

Blackshape, azienda italiana del settore aeronautico e in Angel Holding, ha debuttato a ‘Aero Friedrichshafen 2025‘, in Germania, con l’annuncio del Prime Xplorer, un aereo sportivo all’avanguardia pensato per chi ha una passione ineguagliabile per il volo. Esposto nel padiglione A4, stand 310, il Prime Xplorer è pronto ad affascinare i piloti e gli appassionati di aviazione con il suo spirito dinamico e le sue caratteristiche all’avanguardia. L’innovativo taildragger incarna l’anima sportiva di Blackshape, combinando sicurezza, qualità costruttiva ed esperienza autentica di volo.

Il Prime Xplorer è progettato per fornire un’esperienza di volo immersiva assicurando alti standard di sicurezza e affidabilità, con un design aerodinamico e innovativo per raggiungere la massima efficienza e controllo e motori affidabili e bilanciati per risposte fluide e prevedibili in tutte le condizioni di volo.

“Siamo lieti di presentare il Prime Xplorer ad AERO 2025”, ha dichiarato Niccolò Chierroni, CEO di Blackshape. “Il velivolo è stato sviluppato in risposta ai feedback ricevuti negli ultimi mesi dalla clientela americana – racconta – Grazie ai colloqui con un nuovo concessionario del Paese, abbiamo identificato una significativa opportunità di mercato negli Stati Uniti. L’apertura di Blackshape US, che verrà annunciata a breve, è una testimonianza dell’eccezionale lavoro del nostro team negli ultimi mesi. L’obiettivo è quello di innovare ed espandere la linea di prodotti, come dimostrato dall’introduzione dei motori Gabriel e Prime, che soddisfano le esigenze del mercato internazionale e che esaltano l’eccellenza produttiva dell’azienda e la raffinatezza del design italiano”.

Accanto al debutto del Prime Xplorer, Blackshape presenta anche due importanti evoluzioni della sua gamma di prodotti: il primo è il Gabriél con la nuova motorizzazione Rotax 916, strategico per le scuole di volo civili e militari in diverse nazioni del mondo. I punti chiave sono l’utilizzo di carburante per autotrazione, l’aumento del carico utile e il mantenimento della potenza ad alta quota, così come il Prime con Rotax 915 certificato DULV.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata