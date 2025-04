Il presidente è intervenuto all'assemblea dei soci

L’operazione (Ops) di UniCredit su Banco Bpm “presenta profili di incertezza molto estesi e preoccupanti, è del tutto inadeguata sotto il profilo finanziario e insoddisfacente, le tre condizioni di efficacia non si sono verificate e non ci sono possibilità che si verifichino in futuro. È venuto il tempo che l’offerente faccia chiarezza” e “dica cosa vuole fare, se vuole rinunciare alle condizioni di efficacia o rinunciare all’offerta”. Lo ha detto Massimo Tononi, presidente di Banco Bpm, in apertura dell’assemblea dei soci al Mico a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata