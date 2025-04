L'amministratore delegato: "Operazione con belle prospettive per tutti i nostri clienti"

“Una bellissima operazione innovativa che dà veramente delle belle prospettive per tutti i nostri clienti, dipendenti, per l’economia in generale, per il territorio. Questa operazione” su Mediobanca “segna un nuovo modo di avviare il consolidamento bancario. Siamo molto orgogliosi che i nostri azionisti ci hanno appoggiato e questo ci dà una ulteriore spinta di fiducia”. Lo ha detto Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Mps, ai cronisti che gli chiedevano di esprimere un augurio a margine della assemblea degli Azionisti della banca svoltasi a Siena e in cui è stato approvato l’aumento di capitale al servizio dell’offerta pubblica di scambio su Mediobanca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata