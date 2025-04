Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio lancia l'idea: "Significherebbe riconoscerne il valore, collegando l'iniziativa alla celebrazione del Made in Italy"

“Una giornata del Made in Milano”. È la proposta lanciata oggi dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, in occasione della presentazione ufficiale della moneta commemorativa dedicata a Campari, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per valorizzare la città come brand internazionale attraverso una giornata a lei dedicata.

Perché parlare di Made in Milano

“Milano è già di per sé una garanzia di qualità e innovazione nel mondo. Istituire una Giornata del Made in Milano significherebbe riconoscerne il valore e trasformarlo in una leva strategica per la promozione economica e culturale del nostro Paese”, ha dichiarato Morelli, collegando l’iniziativa alla più ampia celebrazione del Made in Italy.

Il Sottosegretario ha sottolineato l’importanza di costruire, nei prossimi anni, una vera e propria strategia di marketing territoriale, in sinergia con l’amministrazione comunale e il Governo, per valorizzare i simboli e i marchi storici della città: dal Duomo di Milano allo stadio di San Siro, fino alle eccellenze imprenditoriali nate nel capoluogo lombardo. A margine dell’evento, Morelli ha anche commentato la moneta celebrativa dedicata a Campari: “Non è solo un oggetto da collezione, ma un manifesto di ciò che l’Italia sa essere quando mette insieme pubblico e privato, arte e impresa, memoria e futuro”.

