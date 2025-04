Secondo gli esperti a fine aprile il costo sugli scaffali potrebbe tornare a scendere

I prezzi delle uova hanno raggiunto un record storico il mese scorso, soprattutto negli Stati Uniti. L’Indice dei Prezzi al Consumo indica che il costo medio per una dozzina di uova è stato di 6,23 dollari a marzo. Questo nonostante le previsioni fatte recentemente dall’ex presidente Donald Trump: gli esperti attribuiscono i prezzi elevati all’attuale epidemia di influenza aviaria.

Dal 2022, oltre 168 milioni di uccelli sono stati abbattuti per cercare di limitare la diffusione del virus. I prezzi all’ingrosso delle uova hanno iniziato a calare a metà marzo, man mano che diminuivano i nuovi focolai tra gli allevamenti, ma i prezzi sugli scaffali dei supermercati restano alti – in parte a causa dell’aumento della domanda per Pasqua.

L’impennata dei prezzi delle uova ha sollevato dubbi su possibili speculazioni. All’inizio di questa settimana, Cal-Maine Foods, il più grande produttore di uova degli Stati Uniti, ha dichiarato che i suoi profitti trimestrali sono più che triplicati. Il Dipartimento di Giustizia ha avviato un’indagine. Gli esperti prevedono che i consumatori potrebbero finalmente vedere un calo dei prezzi dopo Pasqua, quando la domanda diminuirà e l’offerta continuerà a migliorare man mano che gli agricoltori rimetteranno in produzione più galline.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata