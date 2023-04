Crescono i prezzi all'ingrosso di agnello e uova

Una giornata di Pasqua più cara degli anni precedenti. Sono cresciuti i prezzi all’ingrosso dei prodotti tipici: +5% per l’agnello e +29% per le uova, e anche per le uova di cioccolato e le colombe. È quanto è emerso dall’analisi realizzata da Bmti sui prezzi all’ingrosso rilevati dalle Camere di commercio che mostra rincari per alcune delle carni tipicamente consumate a Pasqua e, soprattutto, per le uova. Complice la consueta crescita della domanda che si registra nelle settimane che precedono la Pasqua. Incremento simile si è registrato anche per la carne di coniglio. Decisamente più forte è il rincaro annuo per le uova, come effetto dei rialzi dei primi due mesi dell’anno dovuti ad una ridotta disponibilità di prodotto e al buon andamento della domanda. In deciso calo rispetto a un anno fa, invece, i prezzi di due prodotti utilizzati in molte ricette pasquali: il burro (-38%) e la farina 00 (-9%), come conseguenza dei ribassi delle rispettive materie prime, latte e grano tenero, sia in Italia che sui mercati esteri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata