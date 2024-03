I riti della Settimana Santa nella regione del nord Italia

La Settimana Santa in Alto Adige si apre con la Domenica delle Palme e la tradizione, soprattutto nella popolazione di madrelingua tedesca, dei “Palmbuschen“: si tratta di un lungo bastone che viene decorato con mazzetti di palme, poi intrecciati con ramoscelli d’ulivo e salice e ornati con fiori e altre piante come bosso, erica, edera, ginepro, e infine con nastri e uova di Pasqua colorate. La consuetudine vuole che per comporre i mazzetti ci vogliano sette materiali naturali che servono a chiedere la protezione e la benedizione di Dio. I bouquet vengono poi portati in chiesa per essere benedetti, in ricordo delle persone che a Gerusalemme hanno reso omaggio a Gesù.

Dopo la consacrazione, vengono riportati nelle case e appesi sotto i crocifissi, nei recinti dei giardini o nelle stalle, dove rimangono fino al Giovedì Santo o fino all’Ascensione per proteggere le case, raccolto e gli animali. All’avvicinarsi di un temporale, i ramoscelli d’ulivo vengono bruciati per proteggere la casa dai danni e dalle disgrazie. Si tratta di un’usanza diffusa in molte diocesi tedesche, così come nelle parrocchie altoatesine a maggioranza germanofona.

Il giorno di Pasqua poi, è il giorno della “Eierpecken“, la battaglia delle uova: un gioco nel quale ognuno ha in mano un uovo sodo (solitamente dipinto e fatto benedire nei giorni precedenti) con quale bisogna rompere quello dell’avversario. La tradizione vuole che il vincitore sia colui o colei che sarà più in salute fino alla Pasqua seguente, mentre il primo uovo dipinto viene tenuto fino all’anno successivo come portafortuna.

Per quanto riguarda le celebrazioni, il vescovo della diocesi di Bolzano-Bressanone, monsignor Ivo Muser, presiederà la messa del crisma giovedì 28 marzo nel duomo di Bressanone: durante la messa sono benedetti gli olii santi che a partire dal giorno di Pasqua sono usati per amministrare i sacramenti (battesimo, cresima, ordinazione sacerdotale) nonché per la consacrazione di chiese, altari e campane. Sempre nel duomo di Bressanone, sabato 30 marzo a partire dalle 20:30 è in programma la veglia pasquale, mentre la domenica di Pasqua alle 10 nel duomo di Bolzano celebrerà la Pasqua di risurrezione con una messa trilingue.

