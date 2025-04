Riunione a Palazzo Chigi dopo le nuove tariffe imposte dal presidente Usa Trump

Quattordici miliardi di euro del Pnrr per sostenere l’occupazione e aumentare l’efficienza della produttività e circa 11 miliardi di euro dei fondi di coesione in favore delle imprese. Queste le cifre che il governo ha deciso di mettere in campo a favore delle imprese per compensare gli effetti dei dazi annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I rappresentanti delle associazioni di categoria hanno incontrato nel pomeriggio l’esecutivo a Palazzo Chigi per fare il punto sul tema. “Una buona prospettiva. Anche questa volta il governo sta ascoltando in maniera molto attenta le nostre richieste” dichiara al termine dell’incontro il presidente di Conflavoro Pmi Roberto Capobianco. “Faremo in modo che dalla guerra dei dazi possa esserci un’opportunità per tutte le imprese italiane”. Soddisfazione anche da Confcommercio: “Siamo moderatamente soddisfatti perché il governo si sta muovendo in tempi rapidi” dichiara il vicepresidente Riccardo Garosci. “E soprattutto, dato che nel tabellone di Trump c’era scritto Unione Europea, è fondamentale che noi parliamo con una voce sola che è quella dell’Unione Europea”. Le imprese non nascondono però la preoccupazioni per il breve periodo: “Ci preoccupa però la dimensione più vicina cioè dei prossimi mesi. Nel caso siano approvati i dazi abbiamo bisogno di liquidità e ammortizzatori per tutelare i lavoratori e le imprese” dice il presidente di Legacoop Simone Gamberini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata