Bene anche per i principali listini europei che tentano il rimbalzo dopo le pesanti perdite degli ultimi giorni

I mercati tentano di risollevarsi, dopo la giornata catastrofica che ha fatto seguito all’entrata in vigore dei dazi Usa. Si conferma il tentativo di rimbalzo dei listini europei e anche la Borsa di Milano che, dopo le pesanti perdite degli ultimi giorni, segna +1,24% in apertura. Sugli scudi i titoli di Iveco (+4,62%), Stm (+4,49%), Leonardo (+3,89%) e Bper (+3,62%). In calo invece Inwit (-1,72%), Snam (-1,42%), Terna (-1.28%) ed Hera (-0,99%).

Le Borse europee tentano il rimbalzo

Apertura positiva per le principali Borse europee, che tentano il rimbalzo dopo le pesanti perdite degli ultimi giorni, in scia ai dazi varati dall’amministrazione Trump. Per Francoforte è +1,17% in avvio, per Parigi +1,66%, bene anche Londra (+1,25%) e Madrid (+0,57%). Milano apre a +1,24%, segno più anche per Zurigo (+1,67%) e Amsterdam (+1,58%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata