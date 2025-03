A seguito del protocollo d’intesa siglato tra Tangenziale di Napoli, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, la direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Campania, e il Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli, si è svolta la cerimonia di consegna dei mezzi speciali di emergenza in dotazione ai VVF napoletani, presso il Comando Provinciale di via Leopoldo Tarantini.

Alla cerimonia, che si è svolta presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, di Napoli, hanno partecipato tra gli altri il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino, il Capo del Dipartimento Vigili del Fuoco Attilio Visconti, il Direttore Regionale Campania Emanuele Franculli e l’Amministratore Delegato di Tangenziale di Napoli, Luigi Massa.

I nuovi mezzi serviranno per la gestione delle emergenze in strada, ma potranno risultare utili anche per migliorare la sicurezza cittadina. Tra questi un robot di ultimissima generazione, in grado di spegnere gli incendi e spingersi lì dove gli esseri umani non riescono. Inoltre la Tangenziale di Napoli ha concesso, in comodato d’uso gratuito, i locali dove sorgerà il nuovo comando di Capodimonte, a ridosso del quartiere Sanità dove sarà realizzato uno svincolo apposito che consentirà ai mezzi di emergenza di arrivare immediatamente in Tangenziale.

L’accordo di Tana rientra all’interno del più ampio Protocollo d’Intesa nazionale siglato tra il Gruppo Autostrade per l’Italia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico della Difesa Civile con l’obiettivo di garantire sempre più numerosi presidi a beneficio non solo della viabilità ma anche dei centri abitati attigui alla rete autostradale, sia in situazione di emergenza ma anche a scopo preventivo, con il monitoraggio costante del territorio e delle infrastrutture gestite da Aspi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata