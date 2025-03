E’ stato presentato a Roma il piano di sviluppo decennale di Terna, società italiana operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica, alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

“In accordo al Pniec e agli scenari energetici 2024 – ha spiegato Giuseppina di Foggia, amministratore delegato di Terna – sono previsti 65 gigawatt da rinnovabili entro il 2030 e 94 gigawatt entro il 2025 di cui 43 connessi alla rete di trasporto nazionale. Tutto questo per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione ma anche per rendere indipendente il nostro Paese rispetto agli altri Paesi, in particolare rispetto al gas che adesso pesa sui costi dell’energia per l’Italia che è un Paese importatore. I 23 miliardi previsti nel piano 2025-2034 sono volti a raggiungere proprio questo duplice risultato”.

“Opere principali del piano sono: il Tirrenian link, l’Adriatic link e il Sa.Co.I.3. Sono orgogliosa di poter dire che prevediamo di consegnare il Tirrenian link entro il 2027 per il ramo est, entro il 2028 per il ramo ovest e vi do appuntamento a quando chiuderemo con la posa del cavo sottomarino iniziato a posare a gennaio partendo da Termini Imerese e che abbiamo steso per 260 chilometri su 490 arrivando a Battipaglia tra maggio e giugno”, ha concluso la Ceo. “Ventitré miliardi di euro sono una cosa importante”, ha detto il minsitro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, a margine della presentazione del Piano di Sviluppo 2025 della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna. “Questa è l’ossatura dell’energia nazionale; senza l’ossatura della rete elettrica non possiamo soddisfare la domanda di energia dei cittadini e delle imprese”.

