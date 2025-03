L’aeroporto internazionale ‘Leonardo da Vinci’ di Fiumicino, a Roma, nel 2024 ha ricevuto per l’ottavo anno di fila il premio di miglior scalo d’Europa nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri l’anno per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori. Nuovamente premiato anche il ‘Giovan Battista Pastine’ di Ciampino, che è stato a sua volta insignito del premio di ‘Best airport in Europe’ nella categoria da 2 a 5 milioni di passeggeri. I premi sono assegnati sulla base dei sondaggi ‘Airport Service Quality’, effettuati dall’associazione internazionale di categoria degli aeroporti di tutto il mondo ‘Airports Council International World’, in collaborazione con Amadeus, azienda leader nel settore tecnologico per il mondo del travel, attraverso i quali sono stati analizzati i pareri di oltre 700mila passeggeri in transito in più di 360 scali del mondo. Oltre che ‘Best Airport’, Fiumicino ha vinto anche il premio come ‘Easiest airport journey in Europe’, ‘Most enjoyable airport in Europe’, ‘Cleanest airport in Europe’ e ‘Airport with the most dedicated staff in Europe’, facendo il pieno di tutte le categorie a concorso. Proprio l’ultimo premio, focalizzato sulla competenza e professionalità dello staff lavorativo, è stato vinto anche, relativamente alla sua categoria, da Ciampino. Queste le parole dello Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, Ivan Bassato: “Lo staff degli aeroporti di Roma – ha affermato Bassato – contribuisce a rendere gli aeroporti della Capitale un’eccellenza del paese a livello globale“, ricordando anche come questi importantissimi riconoscimenti siano avvenuti nel 2024, “un anno che ha visto i record ai massimi storici di traffico per l’aeroporto di Fiumicino: 49 milioni e 200mila passeggeri sono transitati sullo scalo maggiore della capitale”. Un record storico, che punta a essere subito superato nel 2025 anche grazie all’affluenza data dall’anno giubilare. Sulla base di questi numeri e dei riconoscimenti ottenuti, Bassato ha quindi concluso: “Questa è AdR (Aeroporti di Roma, ndr), questa è l’eccellenza italiana, l’aeroporto più grande del paese”.

