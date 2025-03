Dal gaming alle attività outdoor, fino al fai-da-te, ecco le tendenze d'acquisto per il 19 marzo

Il 19 marzo è alle porte e la corsa al regalo perfetto per la Festa del Papà è ufficialmente iniziata. Secondo un’analisi condotta dal portale di comparazione prezzi Idealo, le ricerche online svelano un interessante spaccato delle passioni dei papà italiani: dal gaming alle attività outdoor, fino al fai-da-te, le tendenze d’acquisto mostrano un cambiamento rispetto ai regali tradizionali. Se a Natale dominano profumi e maglioni, a marzo il trend è diverso: i consumatori scelgono doni più mirati, in perfetta sintonia con le passioni di chi li riceve. Questa attenzione alla personalizzazione accomuna l’Italia e i principali Paesi europei, dove il regalo perfetto diventa un modo per dimostrare quanto conosciamo davvero i nostri padri.

Tecnologia e gaming: boom dei regali per i papà nerd

Le ricerche online tra il 24 febbraio e il 2 marzo 2025 mostrano un netto incremento dell’interesse per i videogiochi: +60,5% per i titoli PS5 e +58% per quelli Nintendo Switch. Anche i LEGO segnano una crescita del 47%, confermandosi un regalo amato da tutte le generazioni. Aumentano inoltre le ricerche di accessori per il gaming (+44%), come cuffie, controller e tastiere, oltre ai Funko Pop (+33%), statuette da collezione ispirate a film, serie TV e videogiochi. Tra i più richiesti figurano i personaggi di One Piece, Harry Potter, Sonic e Squid Game. Gli appassionati di tecnologia sembrano orientarsi anche su dispositivi avanzati: le action cam registrano un’impennata dell’82%, con una particolare attenzione per i modelli a 360 gradi e da casco, mentre i droni vedono un aumento del 52%, confermando l’interesse per esperienze immersive e riprese aeree.

Attività outdoor e fai-da-te: la voglia di esplorare e creare

Ma non c’è solo la tecnologia: cresce l’interesse per le attività all’aria aperta. Le borse da bicicletta segnano un +87%, i ciclocomputer GPS un +58% e le luci per bicicletta un +46%, segno che molti papà amano pedalare e organizzare al meglio le loro escursioni. Per chi preferisce dedicarsi alla casa e al giardino, aumentano le ricerche di strumenti per il fai-da-te: +43,5% per accessori da trapano e cacciavite, +29% per tagliasiepi, +28,5% per set di utensili e +27,5% per i tosaerba. Il trend si conferma ricorrente ogni primavera, segno che marzo è il mese ideale per la manutenzione domestica e degli spazi verdi.

Un trend europeo: il regalo giusto è personalizzato

La tendenza italiana si riflette anche nel resto d’Europa. In Germania, in occasione della Festa del Papà 2024, le ricerche di giochi per computer sono aumentate del 159,5%, mentre gli accessori per sport invernali hanno registrato un +121%. Nel Regno Unito e in Francia, invece, si segnala un incremento del 41% per i giochi Nintendo Switch e del 23% per i droni. In Francia, le console hanno visto una crescita del 42%, mentre le racchette da tennis sono aumentate del 41,5%.

Il messaggio di questa ricerca è chiaro: che si tratti di un videogioco, di un attrezzo da giardino o di un accessorio per la bicicletta, la scelta del regalo per la Festa del Papà è sempre più un gesto che racconta la storia, gli interessi e la personalità e alla fine, il miglior regalo è sempre quello che fa sentire speciale chi lo riceve.

