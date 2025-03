“Noi andremo a caccia di talenti in Calabria e lo faremo con una grande squadra, che il magnifico rettore dell’Università della Calabria ha definito di livello internazionale. Questo comitato scientifico si adopererà a sviluppare il programma del 2025, che culminerà con la seconda summer school dell’associazione, che avrà anche un sito dove avremo numerosissime iniziative”. “Immaginiamo di premiare questi talenti con la istituzione di borse di studio per progetti o per studenti”. Con queste parole Francesco Verderami spiega bene lo spirito con cui ha accettato l’incarico di direttore del comitato scientifico dell’associazione L’OrodiCalabria. Lo ha fatto a margine della presentazione proprio dello stesso comitato, avvenuta nello splendido salone degli specchi del palazzo della provincia di Cosenza, alla presenza delle più alte cariche istituzionali della regione Calabria. “Dobbiamo pensare alla Calabria e ai giovani calabresi, perché le nuove generazioni sono la ricchezza di questo territorio”, insiste Verderami, che sottolinea proprio a questo scopo il valore del nome dell’associazione, L’OrodiCalabria. L’associazione, presieduta da Ernesto Magorno, si prefigge lo scopo di dare un contributo concreto alla crescita della regione Calabria e delle sue nuove generazioni attraverso la creazione di una rete apolitica e apartitica, mettendo insieme istituzioni, università ed enti del territorio. Tra i membri del comitato scientifico spiccano nomi di altissimo prestigio nazionale e internazionale. Tra questi c’è sicuramente il rettore emerito dell’università La Sapienza di Roma, Eugenio Gaudio: “L’obiettivo è quello di creare nei giovani, un capitale umano di cui la Calabria è ricca, le condizioni perché possano creare, investire, impegnarsi nello sviluppo della loro regione” al fine di “far rimanere in Calabria i suoi migliori figli”. Tra i membri del comitato scientifico, che arricchiranno con la propria esperienza la visione delle attività associative de L’OrodiCalabria: Silvano Barbalace, segretario regionale Calabria Confartigianato; Federico Basile, segretario provinciale Reggio Calabria Coldiretti; Aldo Ferrara, presidente Unindustria Calabria; Gianluigi Greco, direttore dipartimento matematica e informatica Unical; Maurizio Muzzupappa, docente Unical; Gaetano Quagliariello, docente Università Luiss; Giuseppe Stigliano, imprenditore, manager e docente universitario; Francesca Urpis, Head Business Next World di Next Group, Antonio Lirosi, docente diritto amministrativo.

