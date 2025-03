Nutritissima rappresentanza istituzionale all’evento di presentazione del comitato scientifico dell’associazione ‘L’OrodiCalabria’, che ha avuto luogo nel Salone degli Specchi del palazzo della Provincia di Cosenza. L’associazione, presieduta da Ernesto Magorno e che ha affidato a Francesco Verderami la direzione scientifica, si prefigge lo scopo di dare un contributo concreto alla crescita della regione Calabria e delle sue nuove generazioni attraverso la creazione di una rete apolitica e apartitica che mette insieme istituzioni, università ed enti del territorio.

Ad aprire l’evento la padrona di casa, la presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro, che ha voluto ribadire l’importanza della “sinergia tra enti, istituzioni, associazioni e l’università”, sulla quale bisogna investire per avere “una regione e una provincia all’altezza di quello che meritiamo”. All’evento hanno portato i propri saluti anche il prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano e il questore Giuseppe Cannizzaro.

In rappresentanza della Regione presente invece l’assessore allo Sviluppo Economico Rosario Varì: “Molto importante l’azione svolta dall’associazione L’OrodiCalabria, che mira a sostenere competenze, skill, imprese e i giovani. Un’azione assolutamente in linea con quanto sta facendo il governo regionale guidato dal presidente Occhiuto”. E’ quindi intervenuto anche il sindaco di Cosenza Franz Caruso, che ha voluto “mettere in evidenza le bellezze del nostro territorio” i cui giovani, grazie a questo tipo di iniziative promosse da L’OrodiCalabria “potranno trovare motivo e occasione per esercitare la loro attività e sviluppare nuovi interessi, finalmente restando dove sono”.

