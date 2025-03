Ventiquattr'ore di mobilitazione in occasione della giornata internazionale della donna

Possibili disagi per la circolazione di treni e aerei in tutta Italia nel giorno di sabato 8 marzo 2025, giornata internazionale della donna. Proclamato infatti da parte del sindacato Usi-Cit ma anche da altre sigle come Cub e Usb uno sciopero generale per l’intera giornata, sia nel settore pubblico che in quello privato. Ecco gli orari della mobilitazione nei vari settori dell’impiego pubblico.

Sciopero 8 marzo nel settore dei treni

Nel settore ferroviario, si legge sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo sciopero durerà dalle 21 del 7 marzo alle 21 del giorno successivo.

Lo sciopero nel settore degli aerei

Per quanto invece riguarda il trasporto aereo, la mobilitazione durerà l’intera giornata dell’8 marzo, dalle 0:01 alle 23:59.

Il settore scuola

Si potrebbero registrare problemi anche nel settore scuola dove, comunica il Mim, per l’intera giornata dell’8 marzo 2025 è previsto uno sciopero generale di tutti i comparti pubblici e privati proclamato da Confederazione CUB, Slai Cobas per il Sindacato di classe, Cobas Friuli-Venezia Giulia, Cobas Bologna, ADL Cobas e CLAP, Unione Sindacale italiana Usi-Cit, USB con adesione di USB PI , e una mobilitazione di tutto il personale del Comparto e dell’Area Istruzione e Ricerca proclamaao da Flc Cgil.

