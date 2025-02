Avvio di settimana a rischio disagi per uno stop del trasporto pubblico locale a livello nazionale indetto dai sindacati di base

Avvio di settimana a rischio disagi per oggi, lunedì 24 febbraio, per uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale indetto dai sindacati di base. Lo sciopero di 24 ore riguarderà metro, bus e tram, articolato in diversi modi nelle grandi città, con fasce di garanzia.

Nel trasporto pubblico locale, come di consueto, previste fasce di garanzia con orari diversi da città a città: a Roma i mezzi circoleranno dalle 5.30 alle 8 e mezzo e poi dalle 17 e 30 alle 20. Stessi orari per tram, bus e filobus anche a Napoli mentre a Milano la circolazione è garantita fino alle 8 e 45 e poi tra le 15 e le 18. La protesta è contro il mancato adeguamento salariale e le condizioni contrattuali per il triennio 2024-2026.

Un’altra protesta di 4 ore riguarda invece nel comparto aereo i lavoratori di EasyJet e Aeroitalia: il personale viaggiante si fermerà tra le 12 e le 16.

A Roma chiusa Metro C, possibili riduzioni corse Metro A e B

A Roma è in corso lo sciopero nazionale del trasporto pubblico. Ecco la situazione sulla rete romana Metro A: prosegue servizio con possibili riduzioni di corse Metro B/B1: prosegue servizio con possibili riduzioni di corse Metro C: chiusa. Ferrovia Termini-Centocelle: chiusa per lavori programmati Bus e tram: possibili riduzioni di corse. Regolarmente operativi lo sportello al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità e il contact center.

A Milano linee tutte regolari

È iniziato lo sciopero dei mezzi del trasporto pubblico. A Milano, informa Atm, azienda della mobilità meneghina, sono regolarmente in funzione metro, tram e bus. Lo sciopero è stato proclamato da Usb Lavoro Privato “per mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo ‘Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori 2024/2027′”.

Aggiornamento sciopero: tutte le linee metropolitane sono aperte. Tram, bus e filobus sono in servizio. Daremo aggiornamenti in tempo reale sulla app durante la giornata: https://t.co/5gZjimhtXn pic.twitter.com/P9yBZuwYvP — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) February 24, 2025

