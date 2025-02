Dedicato a sport, cultura, tempo libero, le famiglie dovranno presentare le ricevute delle spese per il rimborso

E’ in arrivo un bonus da 500 euro per figli under 14, da spendere per sport, cultura, e tempo libero. Si tratta di un sostegno da 500 euro per le famiglie che hanno figli tra i 6 e i 14 anni. Obiettivo del bonus – inserito nel Fondo Dote Famiglia alla legge di Bilancio – è sostenere le spese extra-scolastiche dei nuclei familiari con figli piccoli.

A cosa serve

Il bonus da 500 euro servirà a coprire parzialmente o totalmente la spesa per le attività sportive o ricreative degli under 14 nei periodi extra-scolastici e prevederà l’erogazione di contributi diretti per chi ha un Isee fino a 15mila euro. Si potrà quindi chiedere per corsi di lingua, musica, sportivi e attività culturali. Le spese devono riguardare servizi offerti da enti pubblici, privati o del Terzo settore.

Come funziona

Le famiglie che usufruiscono del bonus dovranno presentare le fatture o le ricevute di pagamento per dimostrare l’effettiva iscrizione e partecipazione alle attività formative e avanzare una richiesta di rimborso.

Bonus cumulabile

Il bonus potrà essere cumulabile con altre agevolazioni fiscali o aiuti economici ricevuti dalla famiglia. Per il 2025 la dotazione complessiva dei fondi sarà di 30 milioni di euro, stanziati dal ministero dell’Economia e delle finanze e gestiti dal Dipartimento per lo Sport.

Attesa per decreto entro marzo 2025

Le modalità precise per la richieste devono esser definite con un decreto, atteso entro marzo 2025, del presidente del Consiglio in collaborazione con il ministero dell’Economia e il ministero del Lavoro.

