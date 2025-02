Il 19 febbraio l'evento che racconta il cambiamento del territorio

‘Forbes Italian Excellence’, il tour di Forbes Italia dedicato alle eccellenze italiane, inaugura il 2025 ripartendo da Torino. All’Hotel Principi di Piemonte il 19 febbraio andrà in scena l’evento che racconta tutti quegli imprenditori, quegli artigiani, quei giovani visionari e tutte le istituzioni che ogni giorno sostengono la crescita e il cambiamento di questo territorio. “Torino è una città importante dal punto di vista storico, artistico, architettonico, ma anche dal punto di vista imprenditoriale – afferma Nicola Formichella, amministratore delegato di Forbes Italia -. Al nostro evento parteciperanno tutti i principali attori della provincia, che si racconteranno e si confronteranno sui temi chiave del momento. Il nostro tour rappresenta un’occasione importante per incontrarli, raccontarli e celebrarli, cercando di capire i segreti per tutelare e promuovere il nostro più grande tesoro: il made in Italy”.

Fra tavole rotonde e interviste, oltre a Nicola Formichella, interverranno Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, Andrea Tronzano, assessore regionale Bilancio e Finanza, e Paolo Chiavarino, assessore al Commercio e ai Mercati del comune di Torino, per porgere i saluti istituzionali alla platea e raccontare lo stato dell’arte della città. A seguire, alcune aziende rappresentative del territorio, associazioni che supportano il mondo imprenditoriale e altri ospiti che ogni giorno contribuiscono a costruire il futuro di Torino. Una città in salute dal punto di vista industriale, un export in crescita, ricca di attività artigianali, legate alle tradizioni e alla storia del territorio, ma allo stesso tempo attenta all’innovazione, come testimonia ad esempio il Polo Ict. In conclusione, il format, moderato dal giornalista di Forbes Italia Enzo Argante, presenterà le startup più rivoluzionarie e promettenti.

L’evento, che inizierà alle 15.30 e si concluderà con la light dinner(dalle 19.30 in poi), è il primo del 2025 e prosegue un roadshow che attraverserà tutta Italia, da Palermo a Bologna, da Bari a Roma, sulla scia delle due tappe del 2024 di Verona e Napoli. Quella di Torino sarà un’occasione non solo per celebrare le eccellenze del territorio, ma anche per creare un momento di networking tra imprenditori, manager e istituzioni della città.

