La quota di mercato del gruppo presieduto da John Elkann è però salita sopra il 30%

Continuano a calare le immatricolazioni di nuove auto in Italia. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che a gennaio 2025 sono state immatricolate 133.692 autovetture a fronte delle 142.010 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari a una diminuzione del 5,86%. I trasferimenti di proprietà sono stati 474.480 a fronte di 459.360 passaggi registrati a gennaio 2024, con un aumento del 3,29%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 608.172, ha interessato per il 21,98% vetture nuove e per il 78,02% vetture usate.

Stellantis, immatricolazioni -15,8% ma quota mercato torna sopra il 30%

A gennaio Stellantis ha immatricolato 41.532 vetture contro le 49.333 del mese di dicembre 2024 con un calo del 15,8%. La quota di mercato è però tornata sopra il 30% al 31,1% rispetto al 23,1% del dicembre 2024. Nel 2024 la quota di mercato è stata pari al 29,4%.

