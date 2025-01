Il bollettino dell'Anfia ne registra oltre 1,5 milioni, a dicembre calo del 4,9% sullo stesso mese del 2023

Auto ancora nella tempesta. Le immatricolazioni – secondo il nuovo bollettino dell’Anfia – sono in calo dello 0,5% nel 2024 rispetto all’anno precedente.

In tutto si arriva a 1.559.229 immatricolazioni. A dicembre sono state immatricolate 106mila autovetture, in calo del 4,9% rispetto allo stesso mese del 2023.

In particolare la suddivisione delle immatricolazioni per alimentazione prevede le autovetture a benzina che chiudono dicembre in calo dell’11,4%, con una quota di mercato del 28,4%. In flessione anche le diesel a -18,5% su dicembre 2023, con una market share del 13%. Le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate dell’1,9% (al 29,2% di quota) mentre continua il trend negativo delle auto diesel (-21,4%, al 13,8% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 58,5% del mercato nel solo mese di dicembre, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2023 (+2,5%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 13% e hanno una quota di mercato del 56,9%.

Le autovetture elettrificate rappresentano il 49,3% del mercato di dicembre, mentre nel cumulato hanno una quota del 47,5%, con volumi in aumento sia nel mese (+3,9%) che nel cumulato (+5,7%). Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili calano del 15,5% nel mese (quota di mercato al 9%) e calano del 12,9% nel cumulato.

Le auto elettriche hanno una quota del 5,5% e calano del 14,8% nel mese. Calano anche le ibride plug-in: -16,7%, con il 3,5% di quota del mercato del mese. Le autovetture a gas rappresentano il 9,1% dell’immatricolato di dicembre, interamente composto da autovetture Gpl (-4,3% su dicembre 2023). Nell’anno le autovetture Gpl risultano in crescita dell’1,7% e quelle a metano in calo del 34,3%.

