“È un’evoluzione molto positiva di capital management e dei nostri azionisti. Pagheremo nell’ambito di questo nuovo piano 7 miliardi di dividendi ai nostri azionisti in aumento del 30% rispetto ai 5,5 miliardi che abbiamo pagato nel piano precedente. Una buona notizia per i nostri azionisti“. Lo ha detto il ceo di Generali Philippe Donnet, presentando all’Investor Day il nuovo piano al 2027 in conferenza stampa a Venezia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata