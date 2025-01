Per analisti crescita remunerazione azionisti

Generali si prepara a svelare il nuovo piano industriale 2025/2027 all’Investor Day domani a Venezia. Stamane il board del Leone, tenutosi nella sede veneziana del Gruppo, ha approvato il piano. E dopo il cda, lasciando il quartier generale, il presidente di Assicurazioni Generali Andrea Sironi ha detto che in Consiglio di amministrazione è andato “tutto bene”, parlando di un piano strategico “molto bello”, che si potrà vedere domani alla presentazione a cui sarà presente il ceo Philippe Donnet.

Le attese per il nuovo piano di Generali ruotano attorno ai temi dell’allocazione del capitale e della crescita organica, con attenzione particolare al settore Vita e Danni, dove il colosso delle assicurazioni ha già registrato successi operativi.

Gli analisti ipotizzano un aumento della remunerazione per gli azionisti. Proprio mentre i soci Caltagirone e famiglia Del Vecchio (Delfin) appaiono però lontani dai vertici del Leone, con la scalata di Mps a Mediobanca e non solo. Generali infatti è reduce dalla sigla di un accordo con i francesi di Natixis nell’asset management che è sembrato non convincere i due soci Delfin e Caltagirone.

Tornando al business plan triennale su cui il Leone alzerà il velo domani, gli analisti di Equita se lo aspettano “in continuità e con incremento della remunerazione per gli azionisti”. “Ci aspettiamo – scrivono gli esperti della sim milanese- che il nuovo piano industriale dia continuità alle direttrici strategiche indicate nel piano precedente. In particolare ci attendiamo che Generali continuerà a focalizzarsi sull’aumento della diversificazione dei ricavi, l’ottimizzazione nella gestione dei costi operativi, la riduzione della sensitivity del risultato operativo e della posizione di capitale alle dinamiche di mercato”.

L’attesa di Equita è poi che Generali “confermerà un approccio equilibrato nella gestione del capitale, con il mantenimento di un Solvency II superiore o uguale a 200% e una distribuzione agli azionisti che sarà costituita da una combinazione di dividendo e buyback (che, come già indicato, verrà introdotto su base annuale)”.E per il 2024-27 Equita stima “Operating profit CAGR 6%, Net profit adj. CAGR 8%, EPS adj. CAGR 9%, Dividendi complessivi (sugli utili 2024-26) di 6,9 miliardi (55% payout), Buyback complessivo: 1,5 miliardi (12% payout)”.Fra gli osservatori del mercato, che oggi ha visto chiudere Generali a Piazza Affari in rialzo dello 0,37% a 30, 07 euro, in vista della presentazione del piano di domani, c’è chi prevede che l’evento possa catalizzare un’ulteriore rivalutazione del titolo.

