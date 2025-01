Riunione in programma il 30 gennaio, è attesa la decisione di un ulteriore abbassamento del costo del denaro

Mutui online parla delle prospettive di politica monetaria della Bce ipotizzando un prossimo primo taglio dei tassi del 2025.

“Dopo le quattro riduzioni dei tassi di interesse operate nel 2024, la Bce è avviata a proseguire l’allentamento in tema di politica monetaria anche nel corso del nuovo anno”, dice Mutui online. Nella riunione in programma il 30 gennaio, la prima del 2025, “si attende infatti la decisione di un ulteriore taglio del costo del denaro, che con ogni probabilità sarà di un quarto di punto, e gli analisti che prevedono un secondo ribasso anche nella riunione di marzo“.

Per quanto riguarda gli Usa – spiega ancora Mutui online – nella riunione del 29 gennaio la Federal reserve è avviata “verso la decisione di lasciare inalterati i tassi di interesse, dopo che i tre tagli consecutivi operati nella seconda metà del 2024 hanno portato il tasso ufficiale nel range 4,25-4,50%”. Gli analisti prevedono “non oltre il mezzo punto percentuale nel corso di tutto il 2025“.

Secondo i dati dell’Osservatorio di Mutui online, “il TAN medio per i mutui a 20 e 30 anni a tasso variabile è sceso a dicembre sotto il 4%, attestandosi al 3,93%, mentre le migliori offerte si fermano al 3,49%. Un taglio di un quarto di punto percentuale deciso nella riunione di giovedì prossimo porterebbe il TAN medio al 3,68%, con il migliore che si abbasserebbe al 3,24%. Considerando un mutuo da 150.000 euro della durata di 20 anni, la rata media potrebbe quindi scendere dai 903 euro attuali a 884 euro, per un risparmio fino a 19 euro al mese e 4.700 euro sugli interessi del finanziamento, mentre per le migliori offerte la rata passerebbe da 869 euro a 850 euro, per una spesa totale fino a 4.600 euro inferiore sull’intera durata del mutuo”. Al momento su Mutui online “la migliore offerta per un mutuo a tasso fisso con gli stessi parametri di quello preso in esame sopra ha infatti un TAN del 2,46% e una rata mensile di 792 euro“.

