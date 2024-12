Il ministro dell'Economia, ospite di Atreju: "Abbiamo lavorato e ci siamo arrivati"

“E’ chiaro che bisogna puntare sugli investimenti, e questa è la logica dell’Ires premiale: si dice se tu imprenditore hai fatto utili e invece di distribuirli il tieni in azienda e li investi o incrementi l’occupazione ti facciamo lo sconto sulle tasse. E’ un meccanismo semplice che siamo riusciti a fare”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ospite di Atreju: “Se aspettate tra sabato e domenica, vedrà la luce in commissione Bilancio. Abbiamo lavorato e ci siamo arrivati”.

A proposito di investimenti, Giorgetti ha anche spiegato che “ieri è arrivato il beneplacito per le modifiche che entreranno domani o dopodomani in un emendamento che modifica” Transizione “5.0 e la fa partire concretamente perché la rende accessibile e cumulabile con altre misure come la Zes per il Sud“.

