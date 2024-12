Sindacati delusi dopo l’incontro con Stellantis a Torino. “Non possiamo considerare, pur nella disponibilità di ascoltarci questo incontro come positivo, ma lo consideriamo negativo per tutta una serie di ragioni. Non c’è stato nulla rispetto alle nostre critiche che erano alla base della mobilitazione”. Lo dichiara Rocco Palombella, segretario generale Uilm, al termine dell’incontro tenutosi a Torino con il responsabile europeo di Stellantis, Jean-Philippe Imparato.

“La situazione di Termoli, al di là delle assicurazioni che ci vengono date è una situazione che moloto probabilemte, se non assunta in modo forte sia dal governo che da Stellantis, rischia di consegnarci l’unico segnale dei una vera elettrificazione in Italia messa in discussione. Se non si farà la giga factory a Termoli significa che l’elettrico in Italia sarà una chimera”.

