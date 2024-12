Manager gruppo Imparato: "Italia fondamentale". Arrivare al Tavolo del 17 dicembre con una risposta chiara

Stellantis garantisce un Piano per il futuro di Mirafiori che sarà la casa della nuova 500. Jean-Philippe Imparato, responsabile dell’Enlarge Europe di Stellantis, ne è sicuro parlando a margine dell’incontro con i sindacati a Torino.

“Per Mirafiori nessuna estinzione. Non si estinguerà. Abbiamo un Piano per il futuro dello stabilimento, che ci consente di guardare al 2032 e al 2033 – osserva Imparato – a Mirafiori arriverà la 500 ibrida a novembre del 2025“. Ma la novità è “che la nuova generazione della 500 sarà fatta a Mirafiori“.

“Il colloquio con i sindacati – rileva Imparato – è stato “molto serio e interessante. Non è che Stellantis è in crisi. E’ il settore che è in crisi, si deve sapere e si deve affrontare. E’ dal 2018 che diciamo che il 2025 diventerà un periodo di trasformazione. L’Italia è un punto di centralità per Stellantis, è fondamentale. La mia ossessione è mantenere le attività di Stellantis in Italia“.

“La mia intenzione è arrivare al tavolo del 17 dicembre con Urso – fa presente Imparato – con una risposta che sia la più chiara possibile per tutte le fabbriche“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata