“A Mirafiori arriverà la 500 ibrida a novembre del 2025″, ma la novità “è che la nuova generazione della 500 sarà fatta a Mirafiori”. Lo ha annunciato Jean -Philippe Imparato, responsabile dell’Enlarge Europe di Stellantis, a margine dell’incontro con i sindacati a Torino.

“La mia intenzione è arrivare al tavolo del 17 dicembre con il ministro” delle Imprese e del Made in italy Adolfo “Urso con una risposta che sia la più chiara possibile per tutte le fabbriche” ha aggiunto il manager che poi ha parlato di Maserati: “Maserati merita un piano a sé: non possiamo rispondere oggi. Il piano ci sarà ma non ora. Ne parleremo più avanti”.

