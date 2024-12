Valeria Vittimberga direttore generale Inps

Il dg Valeria Vittimberga: "Obiettivi principali trasparenza, informazione corretta e tempestiva, promozione servizi disponibili"

Laureata con lode in Giurisprudenza e con un master in Informatica giuridica e Diritto dell’informatica, il direttore generale INPS, Valeria Vittimberga, è abilitata alla professione di avvocato. È diventata dirigente partecipando e vincendo il corso-concorso bandito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), che si configura sempre più come una delle fucine della Classe dirigente del Paese, simile all’ENA in Francia. In un’intervista a OpinioJuris parla di comunicazione istituzionale al servizio dei cittadini e della comunità nazionale.

“La comunicazione è fondamentale per un ente come l’INPS – spiega Valeria Vittimberga – poiché rappresenta il principale canale di interfaccia con i cittadini. Gli obiettivi principali includono la trasparenza, l’informazione corretta e tempestiva, e la promozione dei servizi disponibili. Abbiamo già fatto notevoli progressi nel migliorare l’accessibilità delle informazioni, potenziando il nostro sito web e la nostra presenza sui social media. Stiamo anche lavorando per rendere la comunicazione più interattiva e personalizzata, in modo da rispondere meglio alle esigenze dei cittadini”.

“L’approccio crosscanale – prosegue il dg INPS – ci ha permesso di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato. I social media ci consentono di interagire direttamente con gli utenti, rispondendo a domande e chiarendo dubbi in tempo reale. L’impatto è positivo: stiamo riscontrando un aumento dell’engagement e una maggiore soddisfazione da parte degli utenti. Inoltre, i feedback ricevuti ci aiutano a migliorare continuamente i nostri servizi. Il legame di Inps con il territorio è cruciale. Stiamo implementando iniziative che coinvolgono le sedi locali, come eventi informativi e sportelli dedicati. Inoltre, promuoviamo programmi di formazione per i nostri dipendenti, affinché possano fungere da ambasciatori del nostro messaggio e dei nostri servizi. Vogliamo che ogni sede diventi un punto di riferimento per i cittadini”.

“L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il nostro modo di operare. Automatizziamo processi ripetitivi, miglioriamo l’analisi dei dati per una gestione più efficiente delle pratiche e utilizziamo sistemi di AI per fornire risposte rapide alle richieste degli utenti. Questo ci consente di dedicarci maggiormente a compiti strategici e a migliorare l’esperienza del cittadino. L’AI generativa può trasformare la nostra comunicazione, permettendoci di creare contenuti personalizzati e su misura per diversi segmenti di utenti. Potremmo, ad esempio, sviluppare chatbot avanzati per fornire assistenza immediata o generare materiali informativi che rispondano a domande specifiche. Questa tecnologia ci aiuterà a rendere la comunicazione più dinamica e pertinente”.

Al centro dell’attività di INPS c’è il cittadino. Cosa sta facendo l’Istituto per andare incontro agli utenti?

“Abbiamo avviato diverse iniziative per migliorare l’accesso ai servizi e l’assistenza ai cittadini. Stiamo potenziando i canali di ascolto, come sondaggi e focus group, per comprendere meglio le loro esigenze. Inoltre, stiamo lavorando a piattaforme digitali intuitive e user-friendly, per facilitare l’accesso alle informazioni e ai servizi. Abbiamo sviluppato programmi didattici in collaborazione con le scuole, utilizzando sia strumenti tradizionali che digitali. Stiamo creando contenuti multimediali e interattivi, come video e giochi educativi, per rendere l’educazione previdenziale più coinvolgente. Inoltre, organizziamo incontri e seminari per sensibilizzare i giovani sui temi della previdenza e della sicurezza sociale. Le sfide future? Includono l’adattamento continuo alle esigenze di un mondo in rapida evoluzione, l’integrazione sempre più profonda delle nuove tecnologie nei nostri processi e la necessità di mantenere un dialogo costante e aperto con i cittadini. Dobbiamo anche affrontare le sfide demografiche e garantire la sostenibilità del nostro sistema previdenziale. La nostra priorità rimane, tuttavia, quella di fornire un servizio di qualità sempre più orientato al cittadino”.

