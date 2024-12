Valeria Vittimberga (dg Inps): "Chiedere un impegno collettivo per garantire pari opportunità in ogni ambito"

“I dati recenti forniti dall’Istat rivelano un importante e sostanziale aumento dell’occupazione, attestato al 62,5%. Tuttavia, questa crescita non è uniforme”, ha evidenziato Valeria Vittimberga, Direttore Generale dell’Inps, al Convegno “Le scomode cifre dell’Italia delle Donne”, organizzato dal Consiglio Nazionale degli Attuariali in collaborazione con l’associazione Noi Rete Donne. Vittimberga ha sottolineato l’importanza di sostenere le politiche di incentivazione all’occupazione, specialmente per giovani e donne, con analisi rigorose basate su evidenze, al fine di trasformare gli effetti positivi in una tendenza duratura.

Valeria Vittimberga, Direttore Generale dell’Inps, intervenendo al Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale degli Attuariali in collaborazione con l’associazione Noi Rete Donne, ha evidenziato la necessità di affrontare con urgenza le disparità di genere nel mercato del lavoro. “Misure come il bonus per gli asili nido e i congedi parentali sono passi nella giusta direzione, ma dobbiamo continuare a monitorare l’evoluzione dei risultati e a chiedere un impegno collettivo per garantire pari opportunità in ogni ambito anche per contrastare l’inverno demografico” ha affermato. Sul tema della disparità delle donne immigrate Vittimberga ha, poi, commentato: “I dati del nostro Osservatorio sugli stranieri mostrano che nel 2023 il 43,3% dei cittadini stranieri nelle nostre banche dati sono donne, ma il gender gap retributivo tra lavoratrici straniere e lavoratori stranieri è un preoccupante -30,5%”.

Valeria Vittimberga, Direttore Generale dell’Inps, intervenendo al Convegno “Le scomode cifre dell’Italia delle Donne”, organizzato dal Consiglio Nazionale degli Attuariali in collaborazione con l’associazione Noi Rete Donne, ha evidenziato l’importanza fondamentale dell’attività statistica all’interno dell’Istituto. “Il Coordinamento Generale Statistico Attuariale dell’Inps non è solo custode di un vasto patrimonio informativo, ma rappresenta un osservatorio privilegiato per analizzare le trasformazioni del mercato del lavoro e del contesto socio-economico nazionale”, ha dichiarato Vittimberga.”Da oltre vent’anni ci adoperiamo affinché tutti possano avvalersi di queste informazioni vitali, promuovendo una cultura della valutazione e del monitoraggio che è alla base di politiche efficaci”, ha concluso.

Nel corso del Convegno “ Le scomode cifre dell’Italia delle Donne”, organizzato dal Consiglio Nazionale degli Attuariali in collaborazione con l’associazione Noi Rete Donne, Valeria Vittimberga, Direttore Generale dell’Inps, ha parlato della selezione di nuovi attuari prevista per l’11 dicembre: “Avremo l’importante opportunità di rafforzare ulteriormente il nostro team attraverso l’ingresso di nuovi professionisti, un passo decisivo per continuare a garantire l’eccellenza del nostro lavoro”, ha affermato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata