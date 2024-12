La cerimonia ha ripercorso le tappe salienti di un percorso che ha visto il Nucleo protagonista in grandi emergenze nazionali, come i terremoti dell’Aquila e di Amatrice

Si è svolto ieri, a Palazzo Wedekind, l’evento celebrativo per i venti anni di attività del Nucleo di Protezione Civile Inps (Npci), una testimonianza unica di solidarietà e professionalità all’interno della pubblica amministrazione. Fondato nel 2004 in seno all’ex Inpdap e successivamente integrato nell’Inps, il Npci ha unito persone provenienti da diverse sedi e ambiti lavorativi in uno spirito di collaborazione e impegno al servizio della collettività. La cerimonia ha ripercorso le tappe salienti di un percorso che ha visto il Nucleo protagonista in grandi emergenze nazionali, come i terremoti dell’Aquila e di Amatrice, l’alluvione in Emilia-Romagna e la gestione della pandemia da Covid-19. Attraverso video emozionanti e testimonianze, sono state evidenziate non solo le competenze acquisite, ma anche il valore umano e morale di un impegno che ha fatto la differenza per molte comunità. L’evento, introdotto dal commento musicale del Maestro Sandro Dario Salvatore, ha visto la partecipazione di Micaela Gelera, membro del CdA Inps, e di Valeria Vittimberga, Direttore Generale Inps, che in apertura dei lavori hanno sottolineato il ruolo centrale del Npci nel promuovere la cultura della solidarietà all’interno dell’Istituto. L’On. Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, e l’On. Nazzareno Neri, Presidente della Commissione regionale per la Tutela del territorio e la Protezione Civile, hanno elogiato la sinergia tra Inps e Protezione Civile nel garantire risposte rapide ed efficaci alle emergenze. Sergio Sarrocco, Presidente del Npci, ha presentato una relazione che ha evidenziato il valore aggiunto dell’approccio multidisciplinare e l’importanza di una formazione continua per affrontare le sfide future. Cuore dell’evento è stata la tavola rotonda dedicata al tema ‘Il volontariato di protezione civile: parliamo di associazioni territoriali’. Moderata da Salvatore Santangelo della Dc Comunicazione Inps, la discussione ha coinvolto esperti del settore, tra cui il Dott. Sisto Russo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e il Dott. Massimo La Pietra, Direttore Regionale Lazio Emergenza Protezione Civile. Il dibattito ha affrontato questioni strategiche, quali la valorizzazione delle associazioni di volontariato, il rafforzamento delle reti territoriali e il ruolo cruciale della prevenzione alla luce dei cambiamenti climatici. L’evento si è concluso con la consegna di medaglie commemorative ai volontari operativi, un gesto simbolico per onorare il loro straordinario contributo.

