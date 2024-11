“L’Abi non è parte in queste vicende e non è nemmeno un’autorità di vigilanza. Guardiamo e constatiamo la grande vivacità del mercato bancario italiano, che è lontanissimo dalla foresta pietrificata e constatiamo i cambiamenti positivi che sono avvenuti. E ci fermiamo su questo”. Così il Presidente dell’Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, a margine della sessione plenaria del ‘Salone dei pagamenti 2024’ in programma a Milano, risponde a una domanda della stampa sulla vicenda dell’Ops (offerta pubblica di sottoscrizione) di UniCredit su Bpm.

