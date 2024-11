Il meglio della gastronomia e dell'artigianato regionale in esposizione fino al 6 gennaio 2025

Alberghi sold out a Trento per il trentennale dei mercatini di Natale. Il primo weekend, informa Apt, ha risposto alle aspettative con quasi 30mila presenze. Settantaquattro le casette che fino al 6 gennaio del nuovo anno metteranno in mostra il meglio della gastronomia e dell’artigianato del Trentino, dislocate tra piazza Fiera, piazza Mostra e ai piedi del Castello del Buonconsiglio.

