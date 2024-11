Nuove opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione italiana: bando per oltre 300 assunzioni nell’Agenzia delle entrate; bando per oltre 1000 assunzioni, invece, all’Inps.

Agenzia delle entrate: bando per funzionari e dirigenti

L’Agenzia delle entrate ha reso noto che ha in programma di pubblicare bandi di concorso per il reclutamento di funzionari e dirigenti tra il secondo semestre 2024 e il primo semestre 2025. I bandi di seguito indicati, si aggiungeranno ai concorsi attualmente in svolgimento.

Agenzia delle entrate: i concorsi in svolgimento

Attualmente sono in fase di svolgimenti diversi concorsi: un concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 80 funzionari, aumentati a 148 unità per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane (bando di concorso n. 226940 del 13 maggio 2024); un concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale ICT, di cui 25 unità data analyst e 25 unità funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica (bando di concorso n. 144403 del 21 marzo 2024); un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 27 unità, di cui 5 da inquadrare nell’Area degli Assistenti e 22 nell’Area dei Funzionari, da assegnare agli Uffici dell’Agenzia con sede in Valle d’Aosta (bando di concorso n. 372750 del 1° ottobre 2024).

Inps: il bando per reclutare 1069 professionisti medici

Sul portale “inPA” e sul sito istituzionale INPS, nella sezione Avvisi, Bandi e Fatturazione, è pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del personale dell’INPS, indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 25 settembre 2024, n.79. La domanda di partecipazione scade oggi 4 novembre. I requisiti di ammissione ed ogni altra disposizione in merito alla procedura concorsuale sono contenuti nel bando.