Le vendite ai clienti finali invece sono scese di circa il 15%

Diminuiscono del 20% le consegne di veicoli da parte di Stellantis nel terzo trimestre 2024, conclusosi il 30 settembre. Lo scrive il gruppo in una nota. Le consegne consolidate di veicoli, si legge, “sono state stimate in 1.148mila unità, il 20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023“. Il gruppo sottolinea che “il calo delle consegne è stato maggiore rispetto a quello delle vendite ai clienti finali nel periodo, che si sono ridotte di circa il 15%, scontando l’impatto temporaneo della transizione del portafoglio prodotti e delle iniziative di riduzione delle scorte presso la rete”.

