Il riconoscimento ai tre economisti per la ricerca sulle differenze di prosperità tra le nazioni

Il premio Nobel per l’economia è stato assegnato a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson per una ricerca sulle differenze di prosperità tra le nazioni. I tre economisti “hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un Paese”, ha dichiarato il comitato del Nobel dell’Accademia reale svedese delle scienze a Stoccolma. Acemoglu e Johnson lavorano al Massachusetts Institute of Technology, mentre Robinson conduce le sue ricerche all’Università di Chicago. Il premio di economia è formalmente noto come Premio della Banca di Svezia in Scienze Economiche in memoria di Alfred Nobel. La scorsa settimana sono stati annunciati i premi Nobel per la medicina, la fisica, la chimica, la letteratura e la pace.

