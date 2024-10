L'azienda italiana, leader nella trasformazione digitale, è stata fondata nel 2000 a Milano

Jakala, azienda leader in Europa specializzata in dati, AI ed esperienze personalizzate, ha inaugurato i suoi nuovi uffici nel quartiere dell’innovazione di Barcellona, Distrito 22@. Questa inaugurazione segna una tappa importante nell’espansione dell’azienda nella regione, rafforzando la sua presenza nella Penisola iberica e consolidando la sua attività in una delle zone più dinamiche della città catalana. “La scelta del Distrito 22@ non è casuale. Quest’area si è affermata come epicentro dell’innovazione tecnologica a Barcellona, il che la rende un ambiente perfetto per un’azienda come Jakala”, ha spiegato Luis Ferrándiz, presidente di Jakala in Iberia & Latam e professore alla IESE Business School.

Fondata nel 2000 a Milano da Matteo de Brabant, Jakala è leader nella trasformazione digitale. Attualmente opera in più di 30 Paesi e ha un team di oltre 3.000 dipendenti. L’azienda lavora con più di 900 clienti internazionali, generando un fatturato di oltre 500 milioni di euro.

“La nostra presenza qui”, ha sottolineato, “ci posiziona in modo strategico per attrarre e trattenere talenti altamente qualificati”. L’apertura di questo nuovo ufficio a Barcellona risponde alla notevole crescita di Jakala nella regione della Catalogna, dove ha già più di 10 clienti in settori come la finanza, la vendita al dettaglio, la moda e la cosmetica. Il team, attualmente composto da oltre 30 consulenti specializzati, svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo di soluzioni innovative per i clienti della regione. Entro il 2025, Jakala prevede di espandere il suo team del 50% fino a 45 consulenti a Barcellona e di aumentare la sua base di clienti del 30%. Con un focus sull’intelligenza artificiale e sulla data activation, l’azienda spera di consolidare la propria leadership nel settore della consulenza tecnologica in Catalogna.

“L’apertura dei nostri nuovi uffici a Barcellona è un passo strategico fondamentale per la crescita di Jakala, sia a livello locale che globale”, afferma Stefano Pedron, Global CEO di Jakala, “La Catalogna è una regione economicamente forte, sede di alcune delle imprese più grandi e dinamiche d’Europa, che la rendono un mercato essenziale per la nostra azienda”. Oltre all’attenzione per l’innovazione tecnologica, i nuovi uffici di Jakala, situati nella Torre Pujades, sono in linea con le ultime tendenze europee in materia di spazi aziendali collaborativi. Le strutture certificate LEED GOLD e WELL garantiscono un ambiente di lavoro sano, efficiente e responsabile dal punto di vista ambientale.

