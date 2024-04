I vantaggi saranno estesi anche alle persone a loro care

Jakala, società attiva nell’ambito della trasformazione digitale basata sui dati, rafforza sempre di più il suo impegno nel promuovere l’inclusività e il benessere generale delle proprie persone e dei loro cari attraverso la collaborazione con Unobravo, servizio di supporto psicologico online. Questa collaborazione, si legge in una nota, è un passo significativo verso la creazione di un ambiente di lavoro più sano e inclusivo e segna un ulteriore passo avanti nell’approccio innovativo di Jakala nell’ambito delle Risorse Umane. L’azienda si impegna, inoltre, a offrire i vantaggi riservati ai dipendenti anche ai loro Relevant Others, cioè alle persone a loro care. In questo contesto, nell’ambito delle iniziative HR di Jakala merita una menzione il Total Reward, che prevede sconti esclusivi maturati in base a diversi criteri, tra cui l’anzianità aziendale, e la possibilità di partecipare a corsi di formazione presso il Campus Internazionale H-FARM di Roncade. Attraverso il Total Reward, Jakala promuove lo sviluppo personale e professionale delle sue persone e dei loro cari, riconoscendo il valore dell’auto-miglioramento e offrendo supporto a tutti i livelli di seniority. La partnership con Unobravo riflette l’impegno di Jakala nel promuovere il benessere e la salute mentale come priorità aziendale a tutti i livelli. Tutti i collaboratori di Jakala o i loro Relevant Others avranno infatti accesso ad almeno cinque sessioni di supporto psicologico all’anno, a dimostrazione dell’attenzione di Jakala al benessere delle proprie persone e delle loro reti di supporto.

Ferrario (Jakala): “Salute mentale è priorità per noi”

Inoltre, Jakala ha introdotto il programma sperimentale Your Time Back: ogni persona che partecipa al processo di recruiting, dedicando tempo ed energie ai colloqui, riceverà un voucher per attivare un percorso con Unobravo. Il voucher darà accesso gratuito a un numero di sedute pari al numero di interviste sostenute con Jakala. I candidati potranno dedicare tali sessioni al proprio empowerment o a ciò che ritengono importante per loro: sarà sufficiente aver sostenuto anche solo un’intervista di selezione. Gioia Ferrario, Global COO & CHRO di Jakala, ha dichiarato: “La salute mentale è una priorità per noi. Siamo entusiasti di collaborare con UnoBravo per offrire supporto psicologico di alta qualità ai nostri dipendenti e ai loro cari. Inoltre, abbiamo il piacere di presentare Your Time Back: a partire da oggi, se hai investito del tempo nel conoscerci, vorremmo restituirtelo per aiutarti a conoscerti meglio e a migliorarti. Perché la ricerca di lavoro può essere un momento non semplice: e noi vogliamo stare vicini a chi ha voluto essere dei nostri”. Francesco Foffa, Head of Sales, Welfare and Strategic Partnerships di Unobravo, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avviare questa partnership con Jakala ed estendere così il nostro impegno a un numero sempre maggiore di persone, offrendo loro strumenti e risorse per affrontare le sfide della vita quotidiana in modo sano e positivo. In Unobravo lavoriamo ogni giorno per sviluppare e implementare soluzioni innovative che soddisfino le esigenze e richieste specifiche delle aziende che ci scelgono come partner. Il nostro obiettivo è quello di creare un impatto positivo sulle vite delle persone dentro e fuori dal posto di lavoro e siamo grati a Jakala per aver riconosciuto il valore aggiunto di questo nostro lavoro“. Il progetto Your Time Back si aggiunge all’approccio innovativo di Jakala nel processo di selezione: l’azienda, infatti, non solo si impegna a rispondere a ogni candidatura ricevuta, ma restituisce suggerimenti personalizzati per valorizzare ogni candidato, anche se non supera la fase di screening.

I feedback personalizzati sulle candidature

Jakala riceve circa 30.000 curriculum all’anno: i suoi recruiter hanno quindi una visione privilegiata sui trend del mercato, sulle arene competitive di ciascun settore e, in generale, sull’efficacia dei curriculum. Queste conoscenze sono messe al servizio della collettività attraverso feedback personalizzati, forniti su misura per ciascun individuo, per arricchire il proprio curriculum vitae o per orientarsi nel proprio percorso di carriera. Una scelta controcorrente, specialmente perché l’Intelligenza Artificiale, in cui Jakala ha maturato una distintiva expertise, viene utilizzata per orientare il candidato alla posizione più coerente a cui inviare la candidatura, mentre lo screening e la gestione del feedback vengono condotte in modo sartoriale dal team di recruiting. Tutte queste iniziative si integrano in una visione e in un approccio all’avanguardia nell’ambito delle Risorse Umane, un percorso inaugurato con l’introduzione di The Jungle Book, uno strumento che consente a Jakala di conoscere meglio i suoi collaboratori e di delineare una Employee Experience in sintonia con le loro esigenze e interessi: un approccio personalizzato che si sviluppa lungo tutta la HR value chain, dalla selezione alla formazione, passando per lo sviluppo e l’engagement. Jakala condivide il suo know-how e le sue piattaforme per aiutare altre aziende a creare un ambiente di lavoro migliore. Per scoprire come Jakala sta trasformando il mondo HR, è possibile visitare il sito www.Jakala.com. Le posizioni aperte sono invece consultabili su careers.Jakala.com.

