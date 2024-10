Due simulatori di volo saranno in grado di formare oltre 4800 piloti ogni anno

La compagnia aera Wizz Air ha inaugurato un nuovo centro di addestramento per piloti presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino. L’investimento, costato oltre 38 milioni di euro, consta dell’installazione di due simulatori di volo, che saranno in grado di formare oltre 4800 piloti ogni anno. Questo centro di addestramento rappresenta il secondo esemplare per la compagnia, dopo il primo nella città natale di Budapest, e sottolinea l’importanza strategica che Roma, e l’Italia più in generale, sta sempre più assumendo per Wizz Air. “Investire nelle infrastrutture significa investire nel futuro. Per questo motivo siamo molto attenti alle prospettive che si aprono in questo settore e in questo senso, una delle cose migliori che dovremmo fare è facilitare lo sviluppo della nostra organizzazione, delle nostre capacità e delle nostre abilità, specialmente nel campo dell’addestramento dei piloti.”. Commenta così Jozsef Varadi, CEO di Wizz Air, a margine del taglio del nastro avvenuto nel nuovo hub a pochi passi dal Terminal 1 del Leonardo da Vinci: “Il nostro obiettivo è quindi quello di attrarre professionisti all’inizio della loro carriera, per poterle formare per il futuro e trasformarli in primi ufficiali, prima, per poi farli diventare capitani. Questo è un passaggio fondamentale nella loro carriera, perché qui da noi c’è un impegno molto forte a lungo termine sulle persone”.

In particolare, l’Italia risulta essere un paese particolarmente strategico per Wizz Air: “L’Italia è estremamente importante per Wizz Air. Dopo il covid, siamo arrivati in Italia partendo praticamente da zero. Avevamo voli in entrata, ma nessuna sede operativa sul territorio. La nostra capacità adesso è aumentata e abbiamo ancora molti piani per il futuro per continuare a far crescere la nostra attività in Italia. Fiumicino è diventata la nostra base più grande nel paese e stiamo già esaminando una serie di nuove opportunità”, afferma Varadi, che poi conclude il suo intervento affermano di essere “molto ottimisti e molto positivi riguardo alla prospettiva di questo aeroporto qui”. Anche per questo è entusiasta il commento di Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys che gestisce i terminali di Fiumicino e Ciampino: “Questo grande investimento fatto da Wizz Air, nello spazio di Fiumicino, consentirà la possibilità di formare nuovi piloti. Ci sarà un grandissimo fabbisogno di piloti a livello internazionale e a noi di ADR fa piacere aver fatto la seconda base di questo vettore, dopo quello della loro casa madre a Budapest, per fornire questi servizi”. “Per noi è molto importante – ribadisce Troncone – perché porta a una crescita sostenibile. Crescita sostenibile vuol dire una crescita di lungo periodo, che guarda a tutti gli aspetti che supportano lo sviluppo, in primis il fattore umano”. Il CEO infine conclude parlando dei simulatori: “Sono l’ultimo grido della tecnologia”, sottolineando come “soprattutto simulino operazioni su automobili efficienti”.

