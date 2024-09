L’evento in corso a Chia, in provincia di Cagliari, fino al 27 settembre

Focus sui Consorzi Energia di Confartigianato, Caem, CenPi, Multienergia, alla 20° edizione della Convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School’. L’evento, in corso a Chia (Cagliari) fino al 27 settembre, fa il punto sulle strategie per sostenere artigiani e Pmi nel risparmio sui costi di elettricità e gas, anche puntando su efficienza e sostenibilità ambientale. La Convention è organizzata in collaborazione con i Consorzi energia Caem, CEnPI, Multienergia. Gianluca Cavion, Presidente del Consorzio CAEM, ha illustrato ruolo, attività e nuove iniziative, oltre alle opportunità offerte dalla High School di Confartigianato. Nel 2023 i Consorzi energia di Confartigianato hanno favorito l’acquisto di elettricità e gas al miglior prezzo sul mercato per 57.203 clienti, tra imprese e persone fisiche, distribuiti in 100.257 punti di fornitura (erano 11.801 nel 2012).

Il totale dei consumi di energia elettrica ‘gestiti’ dai Consorzi nel 2023 ammonta a 836,5 milioni di kWh mentre per il gas metano si attesta a 67,4 milioni di metri cubi. Inoltre, nelle forniture di elettricità hanno garantito il risparmio di 89.768 tonnellate di Co2, grazie all’acquisto di “energia rinnovabile certificata in origine”. I clienti sono in costante crescita e i consumi in evoluzione grazie ai servizi offerti dai Consorzi energia di Confartigianato, che, oltre all’acquisto di energia al miglior prezzo per imprenditori e famiglie, prevedono attività di consulenza sulla scelta dei fornitori più adatti alle diverse esigenze dei clienti, consigli su risparmio ed efficientamento energetico, il controllo e la soluzione di problemi, come il mancato rispetto dei diritti contrattuali, la correttezza della fatturazione, i tempi per il cambio di fornitore.

