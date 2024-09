Il dato è in discesa dello 0,3% rispetto al trimestre precedente

Nel secondo trimestre 2024 il tasso di disoccupazione in Italia scende al 6,8%, in calo di 0,3 punti rispetto al primo trimestre. Lo riporta l’Istat, segnalando inoltre la sostanziale stabilità del tasso di inattività, fermo al 33,1%.

In secondo trimestre +124mila occupati, tasso sale a 62,2%

Nel secondo trimestre 2024 aumenta il numero di occupati di 124 mila unità, in crescita dello 0,5% rispetto al primo trimestre, (e attestandosi così a 23 milioni 940 mila lavoratori in totale). A stimarlo è l’Istat, spiegando che la crescita coinvolge i dipendenti a tempo indeterminato (+141 mila, +0,9% in tre mesi) e gli indipendenti (+38 mila, +0,7%), a fronte del calo dei dipendenti a termine (-55 mila, -1,9% in tre mesi).

L’aumento del tasso di occupazione, che sale al 62,2% (+0,2 punti in tre mesi), si osserva nel sia nel Centro che nel Mezzogiorno, tra le donne e tra gli over34, rimanendo invece stabile per gli uomini e diminuendo sia nel Nord sia tra i giovani di 15-34 anni. L’input di lavoro utilizzato complessivamente dal sistema economico (espresso dalle ore lavorate di Contabilità Nazionale) è sceso del -0,2% in termini congiunturali e risulta in aumento dell’1,6% in termini tendenziali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata